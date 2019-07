Tesla sloopt eigen record

De Amerikaanse autobouwer overtreft zichzelf op indrukwekkende wijze.

Elon Musk kan in zijn handjes wrijven. Zijn Tesla heeft er een uitstekend tweede kwartaal opzitten. Het Amerikaanse automerk leverde in het tweede kwartaal van 2019 maar liefst 95.200 auto’s af. Een record. Niet eerder wist het merk zoveel auto’s in een kwartaal af te leveren. Of investeerders ook blij gaan zijn is afwachten, het financiële plaatje over het tweede kwartaal volgt nog.

Het vorige record, dat werd behaald in het vierde kwartaal van 2018, is hierbij gesneuveld. Toen wist Tesla 90.700 auto’s af te leveren. Het positieve nieuws kan Tesla goed gebruiken. Het eerste kwartaal van dit jaar viel tegen. Zowel qua afleveringen (63.000 auto’s) als financieel. In totaal produceerde het merk 87.048 auto’s in het tweede kwartaal van dit jaar.

De Model 3 was grotendeels verantwoordelijk voor deze mooie cijfers. Tesla leverde 77.500 exemplaren van de elektrische sedan af. De Model S en Model X waren gezamenlijk goed voor 17.650 afleveringen. Of Tesla ook in dit derde kwartaal indrukwekkende cijfers gaat behalen is nog maar de vraag. In de Verenigde Staten liep eind juni de belastingvoordeel op een elektrische auto van 3.750 dollar af. Per 1 juli is dit voordeel nog maar 1.875 dollar. Vanaf 2020 is er helemaal geen sprake meer van een belastingvoordeel in de VS.

Ook in Nederland gaan er dingen veranderen. De goedkoopste Tesla Model 3, de Standard Range Plus, kost 47.800 euro. Dit jaar komt deze elektrische sedan nog voor het volledige bedrag in aanmerking voor 4%-bijtelling. Volgend jaar is dat anders, wanneer de bijtellingsregels aangescherpt worden naar 8% voor elektrische auto’s met een catalogusprijs tot 50.000 euro. De Model 3 zal het daarom nog wel goed doen dit jaar in ons land. De zakelijke rijder wil immers profiteren van die 4%. Tesla heeft dit jaar als doel om tussen de 360.000 en 400.000 auto’s wereldwijd te leveren. Als ze doorgaan op dit huidige tempo is die doelstelling haalbaar.