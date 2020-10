Tesla haalt extreme kilometerstand: 1.200.000!!! - Autoblog.nl

Deze Tesla heeft niet alleen zeer veel kilometers op de klok staan, het ding rijdt nog dapper door. De Tesla haalt een extreme kilometerstand. Dat niet alleen, het ding rijdt nog steeds!

Tijdens een EV10daagse kom je niet om Tesla hen. Als verstokte benzinehoofden en dieselnekken worden er weleens een grappen links en rechts gemaakt. In sommige gevallen is het ook gewoon makkelijk scoren. Met name @jaapiyo is nog vies van een subtiel gebbetje.

Over de auto’s, service, devote EVangelisten, fanb0ys, afwerking, interieurs, configuratiemogelijkheden en de Opperleider van Tesla kunnen we wel een grapje maken. Maar we moeten eerlijk zijn: de aandrijflijnen is toch wel iets waar menig ‘echte’ autofabrikant zich nog steeds op stukbijt.

Hansjörg von Gemmingen – Hornberg

Dat je een redelijk aantal kilometers kunt rijden met zo’n Model S, bewijst Hansjörg van Gemmingen – Hornberg. Naast het feit dat die man de beste naam allertijden heeft (voor een Duitser met hopelijk blonde snor), heeft Hansjörg ook een Tesla Model S. Daar rijdt hij ongelooflijk veel en heel erg graag in. Vorig jaar wist hij de 1.000.000 km aan te tikken met zijn Tesla Model S.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl — Hansjörg von Gemmingen – Hornberg (@gem8mingen) November 28, 2019

Tesla haalt extreme kilometerstand

Maar Hansjörg van Gemmingen – Hornberg bleef maar rollen. Afgelopen week wist hij nog even wat kilometers erbij te rijden. Daarmee haalt deze Tesla een extreme kilometerstand. De teller staat nu op 1.199.413 km. Kijk, en als je dat doet krijg je gewoon een bedankje van Elon Musk op Twitter. Als je 1.000.000 km rijdt met een Volvo, krijg je dan ook een bedankje van Hakan Samuelson? Precies!

Maar heeft Meneer Hansjörg van Gemmingen – Hornberg dan alles gehaald met een originele motor? Nee. Om deze enorm hoge kilometerstand te halen heeft hij vier accupakketen en drie motoren versleten. Slik! Aan de andere kant, op een Mercedes W124 of Toyota Hilux na hebben veel auto’s die veel gelopen hebben, vaak een nieuwe motor of transmissie gehad, dus zo raar is het ook weer niet.

Bron: Twitter-account van Hansjörg van Gemmingen – Hornberg.