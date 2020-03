Tesla heeft inmiddels een miljoen auto’s gebouwd

Een serieus indrukwekkende mijlpaal voor Tesla. De miljoenste auto van de Amerikaanse autofabrikant is een feit.

Ingrediënten voor het oprichten van een nieuw automerk. Miljarden euro’s aan investeringen, een duidelijke visie én wat hulp in vorm van subsidies. Alle gekheid op een stokje. Het is Elon Musk gelukt wat heel veel ondernemers niet voor elkaar hebben gekregen. Namelijk vanaf de grond een automerk oprichten en nog succesvol zijn ook.

Tesla als merk dat we vandaag de dag kennen begon met de Roadster. Het ging pas echt los met de Model S in 2012. Later kwamen daar de Model X en de Model 3 bij. Met dank aan de aantrekkelijke bijtelling is het bijna onmogelijk om een autoritje te maken en géén Tesla te zien. En dat heeft die Musk wel voor elkaar weten te krijgen.

Kroon op zijn werk (en alle medewerkers om hem heen) is een mijlpaal dat Tesla recent heeft weten te halen. De miljoenste Tesla is namelijk van de band gerold. Het gaat hier om een rode Model Y. Het is even goed kijken, want de Model Y lijkt ontzettend veel op de Model 3. Het plastic rondom de wielkasten en de hogere positie van de elektrische auto geven het weg.

De kans is klein dat Tesla in Nederland ooit nog krankzinnig hoge verkopen gaat halen zoals in het verleden met de Model S en de Model 3. Het subsidiefeest is voor het grootste gedeelte voorbij. Dat gezegd hebbende. Met het openen van nieuwe Gigafactory’s in China en Europa zal het niet nog eens 12 jaar duren voor de mijlpaal van twee miljoen auto’s in zicht komt.