Ford Mustang Mach-E: zoveel komen er minimaal naar NL

De toch wel controversiële Ford Mustang Mach-E is een auto die je nog vaker gaat zien dan een echte Mustang!

Voor de mensen die huilen bij het zien van de Mustang Mach-E hebben we slecht nieuws. De crossover verschijnt straks op de Nederlandse wegen. De reserveringen verlopen wat Ford betreft uitstekend.

De meest luxe versie is de First Edition. Daar zit alles op en aan, maar daar staat dan ook een stevig prijskaartje tegenover. Voor 70.940 euro was deze variant te reserveren. Was, want de First Edition is uitverkocht. Mind you: prijzen voor de Mustang Mach-E beginnen bij 49.925 euro. 30 procent van de orders betreft een First Edition. Deze variant komt met vierwielaandrijving en een actieradius van 540 kilometer.

De Nederlandse leveringen van de elektrische Ford zijn in het vierde kwartaal van dit jaar. Om er zeker van te zijn dat je tot de eerste groep leveringen hoort is het mogelijk om de auto te reserveren. En dat hebben al aardig wat klanten gedaan. Ford zegt inmiddels meer dan 1.500 Nederlandse orders te hebben mogen schrijven voor de Mustang Mach-E.

De Mustang Mach-E heb je met 337 pk of als ‘GT’ met 465 pk. Met de optionele extended range accu van 98,8 kWh heb je een actieradius tot 600 kilometer WLTP.

Tot nu toe blijken Shadow Black en Carbonized Grey de populairste kleuren. Reserveren gaat middels een online configuratie en een aanbetaling van 1.000 euro.