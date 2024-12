Tesla heeft last van ingedeukte accu’s, moet ze vervangen

Niets kan het ego van Elon Musk meer indeuken dezer dagen. Doch de accu’s in zijn auto’s zijn daar minder immuun voor.

De Tesla Cybertruck ontpopt zich ondertussen als het probleemkind van de Tesla-range. Het ding verkoopt niet echt lekker, is al meermaals teruggeroepen naar de fabriek en vangt hoon op de webz. En de hits keep on coming, want nu heeft de Cybertruck last van ingedeukte accu’s.

Tesla zelf noemt het een Cell Dent probleem, ofwel een Core Collapse. Toffe naam, geen tof probleem. Door de deuk in de cel wordt de kans groter dat er kortsluiting optreedt. En we weten wat dat betekent: tijd voor een ouderwets fikkie.

Volgens de fabrikant is het probleem nog niet opgetreden bij auto’s die afgeleverd zijn aan klanten. Maar wel bij veel auto’s die in voorraad stonden. Dat zijn er nogal veel, want zoals gezegd verkoopt de elektrische pickup niet zo best. De fix is best wel heftig. Dit los je natuurlijk niet op met een over the air update. Pickups met het probleem moeten terug naar een reparatiebedrijf of zelfs naar Gigafactory Tesla om alles te laten vervangen.

Hoeveel units precies het probleem hebben, is niet bekend, doch kwaliteitspublicatie Electrek heeft het over ‘many inventory vehicles’. Waarvan akte.