Terugroepactie Tesla: betreft 1.850.000 auto’s, reden hilarisch

Een enorme terugroepactie voor Tesla dreigt: er moeten 1.850.000 auto’s aangepakt worden vanwege een hilarisch foutje.

Het is een merk dat gemoederen goed bezig houdt: Tesla. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s is op het gebeid van software en aandrijflijnen superieur ten opzichte van de concurrentie.

Nadeel: de auto’s eromheen zijn niet altijd even denderend. De interieurkwaliteit is erg matig en de afwerking is niet denderend. Over het algemeen zijn Tesla’s erg betrouwbaar als in: ze doen het altijd. Er is dus niets chronisch mis met die auto’s.

Sluiting van frunk functioneert niet

Wat is er vandaag aan de hand met de Tesla’s? Nou, het gaat in dit geval om de voorklep van de frunk. Voor wie niet weet wat een frunk is, dat is kofferbak aan de voorzijde (front trunk). Een elektromotor is veel compacter dan een verbrandingsmotor en zit veelal geplaatst op de as. Er is dus vaak ruimte voor een bagageruimte en bij Tesla zijn ze altijd serieus groot.

Maar wat is het probleem dan? Nou, de sluiting is niet helemaal in orde. Of wacht, de software van de sluiting. Het gaat om sluitingen die in China gemaakt zijn voor de Model S, 3, X en Y. Die communiceert niet lekker met de software van de auto of deze wel of niet goed gesloten is. Het kan dus gebeuren dat je iets in de frunk hebt gedaan en de klep niet goed gesloten hebt. Vervolgens ga je dan rijden en zal de auto je niet informeren voor het dreigende gevaar dat de voorklep niet dicht zit.

Terugroepactie Tesla: 1.850.000 auto’s

Nu is dit een klein issue. Dermate klein dat je je afvraagt: waarom schrijven wij er een artikel over? Nou, ten eerste omdat jullie massaal erop klikken. Ten tweede, vanwege de omvang van het probleem. Het betreft namelijk 1.850.000 auto’s die met dit probleem zitten! Dat is bijna 2 miljoen. Het geeft ook aan hoe groot Tesla is geworden in korte tijd. Ter referentie: vorig jaar verkocht Tesla dik 1,8 miljoen auto’s wereldwijd.

Tesla moet uiteraard het issue wel verhelpen. Gelukkig doen ze dat ook. Sterker nog, Tesla doet dat beter als welk ander merk dan ook. Want zoals gezegd heeft Tesla ook een voorsprongetje op het gebeid van software. Het issue met alle 1.850.000 getroffen Tesla’s zal middels een ‘over the air’-update keihard worden aangepakt. Dus even een nachtje slapen, update installeren en je auto is weer gefixt.

Via: Carscoops