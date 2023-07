Extreme stijging issues met nieuwe auto’s: OTA schuldige

Het is een bekend fenomeen: de OTA updates. Updates over the air. Het idee erachter is simpel, maar ze zorgen voor een extreme stijging aan issues.

Zij nieuwe auto’s beter? Je zou zeggen van wel. Ze worden alsmaar duurder en fabrikanten kunnen met de kennis van afgelopen jaren Maar wat blijkt, het tegendeel is waar. Nieuwe auto’s zijn zeldzaam slecht, zo meldt J.D. Power.

Elk jaar doet de J.D. Power een ‘Initial Quality Study’. Dat is een onderzoek om uit te vogelen hoe auto’s in het begin van het eigenaarschap bevallen. Ze doen dit al 37 jaar, dus ze weten waar ze het over hebben.

Extreme stijging issues

Dit jaar komen ze tot de conclusie dat auto’s er alleen maar slechter op geworden. Volgens de onderzoekers is het vernieuwen voor fabrikanten belangrijker dan betrouwbaarheid.

Het afgelopen jaar waren er 180 problemen per 100 auto’s. Dat is een historisch dieptepunt. Nog nooit waren auto’s zo slecht. Het jaar ervoor waren het 162 problemen per 100 auto’. Dit jaar is erger dan ooit met 192 problemen per 100 auto’s. Ook al aan de hoge kant. Volgens J.D. Power zijn het hele simpele dingen die al mis gaan.

Waardoor komt het dan?

De grootste bron van ergernis is het infotainmentsysteem en de rijhulp-assistenten. Die functioneren lang niet altijd naar behoren. Een grote boosdoener zijn de OTA-updates. Fabrikanten kunnen zo een ‘half’ product op de markt brengen en dan later met updates de issues verhelpen.

Volgens JD Power weten de fabrikanten dit ook. Tesla en Polestar werken namelijk niet mee aan het JD Power onderzoek, dus ze kunnen niet opgenomen worden in de eindlijst (die @Jaapiyo hier voor je heeft). Volgens JD Power is er ook een reden dat ze niet mee willen doen, want de kwaliteit is gebrekkig. Tesla en Polestar bungelen onder aan het lijstje van de betrouwbaarste merken.

Via: AD Auto

Fotocredit: zwarte Polestar 2 door @martijnvleeuwen via Autoblog Spots