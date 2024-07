Tesla herintroduceert voordelige premium variant Model 3

Hij is terug, de voordelige premium variant van de Tesla Model 3.

De Tesla Model 3 is eigenlijk onverslaanbaar qua value for money. De afwerking is niet super tof. Maar de batterij, de laadtijden, de actieradius, het supercharger-netwerk en niet op de laatste plaats, de prijs, maken het een ijzersterk aanbod. Je wordt er niet warm van, maar je portemonnee blijft er wel dikker mee. En dan kan je daarmee weer wat dingen doen waar je wel warm van wordt. Op vakantie gaan naar de zon bijvoorbeeld.

Het enige gekke is dat Tesla af en toe modellen weghaalt uit de prijslijst, dan weer toevoegt, in prijs verlaagt of juist verhoogt…Je weet nooit precies waar je aan toe bent. Maar nu is de beste Tesla Model 3, degene die het meest premium is, in Amerika terug van weggeweest. Dat zal hier dan ook wel gebeuren, verwacht je dan (toch?).

We hebben het natuurlijk, over de Tesla Model 3 Long Range…met premium RWD! Dus wel de blubberdikke batterij, maar niet de onnodige aandrijving naar de voorwielen. Zo’n Model 3 is toch al rap zat, ook met achterwielaandrijving en zonder extra motoren. Een inspirerende circuit-tool wordt het sowieso niet. En mocht je dat wel willen, is RWD alsnog ‘leuker’. Niet zo leuk als een Giulia natuurlijk, maar oké.

In ‘Murica is de Long Range echt spotgoedkoop. De auto komt door de nieuwe Panasonic batterijen in aanmerking voor een fors belastingvoordeel. Met creatief boekhouden zegt Tesla dat de auto je 29.990 Dollar kost. In werkelijkheid is het 42.490 Dollar. Maar daar krijg je dan een 7.500 Dollar tax credit bij en Tesla rekent mee dat je bespaart op benzine enzo…Beetje foute marketing, maar onder de streep is de auto echt goedkoop voor een EV met deze specs.

In Nederland wordt momenteel het standaardmodel aangeboden voor 43.490 Euro. De Long Range is er ook, maar dus alleen als AWD model. Die doet 51.490 Euro. Daarboven heb je dan nog de Performance voor 58.490 Euro. In ‘Murica is de Long range 3.500 Dollar duurder dan het standaardmodel. Dus dan zou ‘ie in Nederland ongeveer 47K kunnen doen. Een dikke 100 kilometer meer extra range is dat wel waard. Moeten we alleen even afwachten of ‘ie ook echt (weer) naar deze verraderlijke contreien komt. Koop dan?