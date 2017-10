Tesla: “het komt door toeleveranciers!”

Het merk heeft troubles met de productie van de Model 3, maar dat ligt niet aan Tesla zelf. Aldus Tesla.

Een nieuwe dag, een nieuw bericht over de struggle van Elon Musk cum suis. Volgens Tesla komen de productieproblemen van de nieuwe Model 3 door toeleveranciers. De productielijn zou namelijk helemaal gereed zijn én werken volgens planning, maar omdat derde partijen traag zijn met het leveren van onderdelen worden de geplande productiedoelen niet gehaald. Dit is wat de EV-bouwer erover te zeggen had:

“Tesla indicated that all the production equipment for Model 3 was installed and working and that all vehicles were moving through the manufacturing line. We understand the delayed ramp is due to a small number of suppliers failing to deliver on time.”

In een eerder stadium werd echter de hand in eigen boezem gestoken:

“Model 3 production was less than anticipated due to production bottlenecks. Although the vast majority of manufacturing subsystems at both our California car plant and our Nevada Gigafactory are able to operate at high rate, a handful have taken longer to activate than expected.”

Vreemd verhaal dus. We gokken/vrezen dat het laatste hier nog niet over is gezegd. (Via: Electrek)

Productie wordt verplaatst naar Europa?

Tesla assembleert al auto’s in Europa (ook in Nederland) om op die manier geen importheffingen te hoeven betalen. Er gaan geruchten dat het merk plannen heeft om ook de Model 3 buiten de Verenigde Staten te gaan bouwen. Toeleverancier Magna wordt getipt als de mogelijke partner die de EV’s in elkaar mag zetten. (via: Der Aktionär)

