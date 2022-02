California begint rechtszaak tegen Tesla wegens racisme

Tesla heeft weer een probleem aan de elektrische broek hangen. De staat California spant een rechtszaak aan tegen het merk vanwege racisme op de werkvloer.

Tesla heeft zich weer in heet water begeven. Naast met het chiptekort en de dreiging van inflatie die zijn weerslag zal hebben op de economie, heeft de autofabrikant er nu nog een probleem bij. De staat California gaat namelijk doorpakken met een rechtszaak tegen het bedrijf, vanwege vermeend racisme op de werkvloer. Die werkvloer is in dit geval dan de fabriek van Tesla in Fremont, California.

Department of Fair Employment and Housing

Het issue speelt al een tijdje bij Tesla. Eerder kreeg iemand 137 miljoen Dollar toegewezen door de rechter vanwege een onveilige werksfeer. Maar deze zaak lijkt nu nog een stuk groter te zijn. Er zijn in ieder geval meer mensen bij betrokken en hij wordt aangespannen door het Californische Department of Fair Employment and Housing (DFEH).

Tesla erkent slechts een klein deel van de aantijgingen

Afgelopen week probeerde Tesla in een blogpost nog reeds voorafgaand aan de aankondiging van de zaak het hele issue af te doen als onnodig en overdreven. Officieel heeft het bedrijf in een zogeheten 10k SEC filing aandeelhouders echter al wel aangegeven dat er ‘wat broeit’. Tesla’s standpunt spreekt in ieder geval duidelijk uit de blogpost: het vindt de rechtszaak misplaatst en onnodig. Het bedrijf treft volgens Tesla geen blaam. De snode daden zouden gepleegd zijn door enkele individuen, die van 2015 tot 2019 meewerkten aan de productie. Daarnaast vindt Tesla dat het DFEH wat onvoldoende heeft getracht om eerst met het bedrijf zelf in gesprek te gaan.

Ontiegelijk laag niveau

Het DFEH bestrijdt dat laatste echter vehement. Het zou meerdere pogingen hebben ondernomen om Tesla te wijzen op de serieuze issues, maar Tesla zou daar niet of nauwelijks wat mee gedaan hebben. Tevens zijn nu enige details naar buiten gekomen die toch een uiterst naar beeld schetsen van de werkomstandigheden bij Tesla. Deze worden onderschreven door 50 (oud-)medewerkers.

Er zou sprake zijn (geweest) van segregatie op de werkvloer. Daarnaast waren racistische scheldwoorden zoals het n-woord, porch monkey, hood rats, coons, mayate en negrita niet van de lucht. De plaats van werk werd ook wel omschreven als The slaveship of The plantation. Kortom, racisme van een niveau waar louter de hoofdrolspeler uit American History X niet van zou walgen (spoiler alert: voordat die tot inkeer komt).

Vrouwe Justitia

De DFEH zou ook bewijs hebben van het feit dat zwarte werknemers minder goed betaald kregen dan hun caucasische counterparts. Tesla zou daarnaast gefaald hebben in het voorkomen van de onveilige situatie, wat het bedrijf nu wel eens kan opbreken. De aantijgingen van het DFEH klinken immers behoorlijk ernstig. Tesla werpt het meeste echter van zich af. Nu is het woord dus aan vrouwe Justitia.