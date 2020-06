Verkeersveiligheid een ramp na de coronacrisis?

De manier waarop we onszelf vervoeren is aan het veranderen. De gevolgen van de coronacrisis brengen vraagtekens voor de verkeersveiligheid met zich mee.

Het openbaar vervoer is momenteel de minst populaire optie onder reizigers. Niet zo vreemd. Je moet onder andere een mondkapje dragen en afstand bewaren. Meer dan ooit tevoren kijken Nederlanders naar een alternatieve vorm van reizen. Misschien toch maar lekker met de auto, op de fiets of met de motor.

Minder verkeer met OV, meer op de weg

Volgens een nieuw rapport van de Mobiliteitsalliantie heeft de coronacrisis een blijvende verandering ingezet als het gaat om het verkeer, aldus de Telegraaf. Het rapport zal vandaag overhandigd worden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Door het toenemende aantal weggebruikers komt de verkeersveiligheid in het geding, aldus het rapport. De Mobiliteitsalliantie stelt dat er maatregelen moeten komen om de verkeersveiligheid te waarborgen in ons land.

Terwijl er langzaam maar zeker steeds meer versoepelingen optreden, neemt het verkeer hard toe. Het wegennet moet immers ook reizigers opvangen die er nu voor kiezen om niet het het OV te nemen. En dan zitten we nu nog in een gunstige periode. In de zomer is het altijd rustiger op de weg. Het najaar en de winter gaat uitwijzen hoe groot de problematiek nu echt is. En of de verkeersveiligheid na de coronacrisis inderdaad een issue is.

De Mobiliteitsalliantie schat in dat het treingebruik met 13 procent zou kunnen dalen. Dit is het tegenovergestelde van de verwachtingen voor de crisis. Toen dacht men juist dat het treingebruik zou toenemen. Meer verkeer op de weg betekent ook meer kans op ongelukken. De kans op ongelukken zou tijdens de coronacrisis met 30 procent zijn toegenomen, aldus onderzoek van adviesorganisatie Roland Berger.

Het kabinet heeft eerder opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Ook als de maatregelen worden versoepeld. Inmiddels zit het verkeer op de snelwegen bijna op het gebruikelijke niveau. In het rapport gericht aan minister van Nieuwenhuizen staan onder meer adviezen om meer fietspaden en knooppunten aan te leggen. Dit zou de verkeersveiligheid, ook na de coronacrisis, ten goede moeten komen met het toenemende verkeer.