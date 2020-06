8 gave (en recente) Japanse concept cars op een rij

Ook Japanse concept cars zijn er genoeg, hier zijn een aantal gave recente voorbeelden.

Na een compilatie gemaakt te hebben van de gaafste Peugeot concept cars, Volkswagen concept cars en ter ere van de Autoblog Supercarweek daar de gaafste concepts van. Ondergetekende had vandaag zin in Aziatisch, specifieker Japans.

Krachten combineren

Klein probleempje: Japanse concept cars zijn lang niet altijd gaaf. Heel praktisch en doelgericht, ja. Maar leuke sportwagens zijn uniek, om nog maar te zwijgen om het heftigste spul. Dus zonder maar eens een fabrikant af, grote kans dat je niet eens vijf gave concepts kunt opnoemen. Helemaal als we het recent houden (ongeveer 2000 tot en met nu). Daarom presenteren we het vandaag als het hele Japanse assortiment.

Suzuki GSX-R/4 (2001)

Slechts een aantal fabrikanten durven het aan om zowel auto’s als motorfietsen te bouwen. Eén van die fabrikanten is Suzuki, bekend van sportieve lichtgewicht autootjes en dus hun motorfietsen. De bekendste, waarschijnlijk, is de GSX 1300 R, beter bekend als de Hayabusa. Om een epische crossover (en dan niet een kleine SUV, maar een kruising) te maken tussen de twee sectoren presenteerde Suzuki de GSX-R/4. Een dakloze, voorruitloze lichtgewicht sportwagen (640 kg) die door het blok van de Hayabusa toch 175 pk op de weg kon zetten en door kon jakkeren naar 290 km/u. En het leuke van een motorfietsblok: de GSX-R/4 kon doorgaan tot 11.000 toeren! Het werd niks, maar dat lag niet aan het idee.

Honda HSC (2003)

Zoals je hebt kunnen lezen in de meest recente special van @willeme: de Honda NSX heeft het een tijdje volgehouden. Net na de eeuwwisseling kreeg de NSX een facelift, maar dat was na bijna 12 jaar ook wel nodig. Succes of niet: de NSX heeft zijn stempel met vlag en wimpel gezet op de concurrentie. Een opvolger met dezelfde naam kwam echter pas in 2017.

Er was eerder al wel sprake van een nieuwe NSX, in de vorm van de Honda HSC. HSC staat voor Honda Sports Concept en alleen qua styling al is het bijna een directe opvolger. Het moest een soort NSX Next Generation worden. Al deed Honda daar zelf stilletjes over. Maar goed, als je het hebt over een in het midden geplaatste 3.5 liter grote V6 en een mix van lichtgewicht aluminium en zelfs koolstofvezel voor de carrosserie, is de vergelijking snel gemaakt. De HSC werd niks en over een opvolger van de NSX werd jarenlang geen woord gerept.

Mazda Furai (2008)

Misschien wel de heetste auto die ooit uit Japan zou komen, deze Mazda Furai. Om 40 jaar Wankelmotor te vieren werd de rotatiemotor in deze auto tot 450 pk opgevoerd, aangedreven door ethanol. Een lichtgewicht constructie maakte van de auto een totaal racemonster. Letterlijk: indien productieplannen gemaakt zouden worden, dan zou het waarschijnlijk een speeltje voor de racerij zijn. Het fysieke model overleefde helaas opnames voor Top Gear niet en vloog aldaar in brand, dus plaatjes is alles wat er van is. Leuk om te vermelden: degene die de scepter zwaaide over Project Furai was Franz von Holzhausen, die nu Tesla’s ontwerpt.

Nissan IDx Nismo (2013)

Nissan kwam in 2013 met een serie concept cars genaamd IDx. Gewoon, ouderwets retro-gezeik. Of nou ja, gezeik, het was een moderne doch hoekige interpretatie van de Datsun 510 en eigenlijk vinden we dat prima. Misschien wel de bekendste 510 was die van Brock Racing Enterprises, BRE gebruikte 510’s om mee te racen in de SCCA-races. Hun racekleuren konden niet simpeler: twee schuine strepen aan weerszijden. Een ode daaraan vinden we op de IDx Nismo. Het resultaat is gaaf en doet denken aan de Peugeot e-Legend. Aandrijving was minder spannend, een 1.6 liter blok met 230 pk (uit de Juke Nismo) nam de aandrijving voor zijn rekening. Desalniettemin zou de IDx best vooruit knallen door zijn kleine omvang. Helaas werd ook de IDx afgeschoten voor productie.

Mazda RX-Vision (2015)

De tweede auto met wankelmotor in deze lijst is – hoe kan het anders – de tweede Mazda. Na de dood van de RX-8 is er nog altijd sprake van een RX-9, een opvolger. Hoe het technisch allemaal in elkaar steekt is niet duidelijk, wel is duidelijk dat Mazda goed is in hun concepts bijna ongewijzigd in productie nemen. Het is al weer even geleden, maar de RX-Vision past nog steeds perfect in de huidige ‘Kodo’-designtaal. Wat een heerlijk ogende auto. Of de problematische wankelmotor een vervolg krijgt? Mazda zegt van wel en wij worden er nog steeds hebberig van. Maar het lijkt er steeds meer op dat de RX-Vision een plekje in de archieven krijgt.

Toyota GT86 Shooting Brake (2016)

Jubel en jolijt: de vernieuwde Volkswagen Arteon is er eindelijk als Shooting Brake. Een gave auto, begrijp me niet verkeerd. Dat een Shooting Brake noemen is echter een beetje als het woord ‘uitprinten’. Doordat zo veel ermee aan de haal gaan is het niet meer perse onjuist, maar officieel is het printen of uitdraaien en officieel zijn de CLS, Arteon, CLA, Kia Proceed GT, RemetzCar Model SB en Bertone Jet 2+2 geen Shooting Brakes. De term wordt namelijk officieel gegeven aan tweedeurs auto’s die hun aflopende daklijn inruilen voor een hatchback-achtige achterzijde. Toyota gebruikte de term dus correct toen ze een dergelijke versie voor de GT86 als concept neerzetten. De verhoudingen zijn niet perfect, vooral het kleine achterruitje lijkt iets te Priussig, maar het idee is leuk en Toyota had eens het lef moeten hebben.

Honda Urban EV Concept (2017)

Een beetje gemeen, want de Honda e is eigenlijk de productieversie van dit kekke conceptje. En ja, de ronde koplampen en in grote lijnen het hoekige design bleef. Toch blijft de elektrische Urban EV Concept uit 2017 absoluut de leukste. Grote wielen, een simpelere (schattigere) voorkant, en slechts twee deuren die ook nog eens de andere kant op scharnieren. De productieversie is veel slimmer en doelmatiger, de concept is veel leuker. De Honda e is een beetje zoals die mensen verkleed als Mickey Mouse in Disneyland: uiteraard kun je geen echte Mickey Mouse laten bestaan. Maar dat blijft wel de leukste…

Honda Sports EV Concept (2017)

Oké, misschien net niet helemaal. De UEV had namelijk ook nog een sportief broertje, de Sports EV Concept. Aan alles kun je zien dat deze uit hetzelfde hout gesneden is, tot op de kleur aan toe. Nu de Urban EV toch in productie is: mag deze er dan ook komen? En dit keer wel met de proporties van de concept? Een vervolgverhaal van de Sports EV is er namelijk nog niet.