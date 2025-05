Tesla is nog niet klaar met de Model S

Het lijkt erop dat de Tesla Model S nog een keer een opfrisbeurt krijgt.

Het modellengamma van Tesla is inmiddels zo oud als de Tien Geboden en toch is het akelig stil bij de Amerikaanse autofabrikant. Tenminste, als het om nieuwe modellen gaat. Want het lijkt erop dat Tesla opnieuw kiest om een oud model nieuw leven in te blazen, in dit geval de Model S door middel van een update.\

De update van de Tesla Model S is gericht op de Plaid. Nurburgring-spotters hebben een licht aangepaste versie van de ooit baanbrekende elektrische sedan tijdens testritten op de ‘Ring gezien. Het lijkt er echter niet op dat Tesla een revolutie plant, vermoedelijk gaat het om kleine tweaks. Daarnaast zijn er foto’s gedeeld door The Kilowatts op X van zo’n opgefriste Plaid.

Wat opvalt is een nieuwe voorsplitter en een herziene diffuser achteraan. Daarnaast lijkt de sedan voorzien te zijn van grotere wielen. Buiten deze lichte cosmetische aanpassingen is het ontwerp nagenoeg identiek aan de gefacelifte versie uit 2021. Het kan ook zijn dat Tesla ons op het verkeerde been probeert te zetten, maar dat is moeilijk oordelen.

De Model S Plaid was ooit de absolute maatstaf voor baanbrekende prestaties in het elektrische segment. 1.020 pk dankzij drie elektromotoren was echt iets bijzonders en wat de rest niet had. Vandaag de dag is de concurrentie dichterbij gekomen of zelfs voorbijgestreefd.

Denk aan een Rimac Nevera, een Porsche Taycan Turbo GT en de Xiaomi SU7 Ultra. De concurrentie komt uit alle hoeken van de wereld, waardoor Tesla allang niet meer de enige is met een high performance elektrische auto.

Het is allemaal leuk en aardig dat Tesla nog steeds bezig is om de Model S Plaid verder te verbeteren door middel van een update. En wellicht weet de Amerikaanse autobouwer ons te verrassen. Maar eerlijk is eerlijk. Het model gaat al mee sinds 2012 en inmiddels kennen we de Model S wel, toch? Tijd voor iets nieuws, Tesla! Hoe zit het met die Roadster?