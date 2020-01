Tesla kan de enorme vraag naar de Cybertruck niet aan

Geïnteresseerden in de Cybertruck kunnen hun borst nat maken.

De Tesla Cybertruck sloeg in als een bom. Er zijn veel critici die het een waardeloos ontwerp vinden, maar dat is niet erg. Het belangrijkste is dat er genoeg liefhebbers zijn die bereid zijn hun portemonnee te trekken. En die zijn er zeker. Iets teveel zelfs. De vraag is namelijk dusdanig hoog dat Tesla hier nooit binnen aan fatsoenlijke termijn aan kan voldoen.

De kwestie kwam aan bod tijdens de laatste presentatie van de kwartaalcijfers. Daar werd de vraag gesteld aan Musk hoeveel Cybertrucks er geleverd zouden kunnen worden. Daarop antwoordde de Tesla-baas dat er veel meer vraag was dan er redelijkerwijs in 3 á 4 jaar gebouwd zou kunnen worden. Precieze aantallen wilde hij niet noemen, maar dit belooft weinig goeds voor de wachttijden. Er zijn al minstens een kwart miljoen Cybertrucks besteld. Weliswaar zijn deze reserveringen opzegbaar, maar dat er een doelgroep is voor de bizar vormgegeven pick-up is wel duidelijk.

De crux zit hem vooral in de productie van de batterijen. Als er niet meer batterijen geproduceerd gaan worden, zal een verhoging van de productie van het ene model alleen maar ten koste gaan van een ander model. Dat is ook de reden dat Tesla geen haast maakt met hun vrachtwagen, de Semi. Het concept stamt alweer uit 2017. De productie zou aanvankelijk vorig jaar starten, maar is vooruitgeschoven naar 2020.

Tesla heeft dus een serieuze uitdaging voor de boeg. Gelukkig weet weet Musk wel raad met uitdagingen. Degenen die een Cybertruck gereserveerd doen er wel goed aan om hun geduld alvast te oefenen.

Via: InsideEVs