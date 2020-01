Volkswagen Transporter T6 met 306 pk is snel & subtiel

Precies wat je nodig hebt voor dagelijkse werkzaamheden met een Transporter.

Het lijkt soms niet meer uit te maken wanneer je op stap gaat: het is druk op de weg. Als de gelegenheid dan eindelijk daar is dan wil je natuurlijk even doorstampen. Volkswagen heeft de Transporter in meerdere varianten. Weapon of choice van deze T6 (inmiddels is er ook de 6.1) is een 2.0 TSI 4MOTION met 204 pk en 350 Nm koppel. Geen lullige waarden voor deze Volkswagen, al is de Transporter ook geen kleine bestelbus.

Maar dat kan beter, vinden ze bij Star Performance. Ze zijn een ster (pun intended) in het subtiel tunen van deze zesde generatie Transporter. De auto is er flink vlotter op geworden en ook het uiterlijk is aangepakt. Het is echter niet zo over de top dat je niet meer bij klanten kunt aankomen zonder een afkeurend knikje.

De tweeliter viercilinder turbo benzinemotor is gekieteld naar 306 pk en 480 Nm koppel. En dat met een Duitse duim omhoog van de TÜV. De stijging van het vermogen is te danken aan een nieuwe turbo, downpipes en een aanpassing aan de ECU. Bovendien heeft de bedrijfswagen vierwielaandrijving, dus met dat vermogen komt de T6 wel van zijn plaats. Prestatiecijfers heeft Star Performance helaas niet bekendgemaakt.

Dankzij KW Variant 3 staat de Transporter 6 een stukje lager. Het exemplaar op de foto’s beschikt over mbDESIGN KV1 lichtmetalen velgen van maar liefst 20-inch groot. Als je ook meteen de bandenmaat wilt weten. We hebben het hier over 255/35 R20 rubber.