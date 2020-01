Overheid strikt Tim Coronel voor campagne

Aast hij op een tweede Loden Leeuw?

De gebroeders Coronel zijn inmiddels een bekend gezicht in Nederland. En dit hebben ze niet alleen te danken aan hun autosportactiviteiten. De rappe tweeling was namelijk ook jaren lang te zien in reclames van Allsecur. Tot grote ergernis van veel Nederlanders. Maar goed, daar zijn reclames nu eenmaal voor.

Iedereen die Tim en Tom een beetje zat begonnen te raken konden vorig jaar opgelucht ademhalen, want toen zei Allsecur ‘doei, doei!’ tegen de gebroeders Coronel. Als je dacht dat je daarmee van Coronel-campagnes af was kom je echter van een koude kermis thuis. Tim wordt dit jaar namelijk het gezicht van een nieuwe campagne. Deze keer gaat hij geen autoverzekeringen aansmeren, maar gaat hij zich inzetten tegen afleiding in het verkeer.

Tim Coronel is namelijk uitverkoren als ambassadeur van MONO-zakelijk. Dit is een initiatief van de overheid om afleiding in het verkeer aan te pakken. Met afleiding wordt dan vooral het telefoongebruik in de auto bedoeld. De keuze is op Tim gevallen omdat hij volgens minister Van Nieuwenhuizen een “autoriteit in de racewereld” is. Daarmee weet hij precies hoe belangrijk het is om niet afgeleid te worden.

De campagne is overigens niet direct gericht op bestuurders, maar op vooral op werkgevers. Het is dus vooral de taak van Tim om de kwestie bij je baas onder zijn neus te drukken. Tv-kijkers hoeven zich dus geen zorgen te maken.

Foto-credit: coroneldakar.nl