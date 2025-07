Porsche-verzamelaar kiest al 50 jaar dezelfde kleur

Het grootste gedeelte van je leven toewijden aan één kleur. Dat is toewijding. Met in de hoofdrol: Porsche Sepia Brown.

Stel je voor. Je kiest één kleur voor je auto en besluit daar decennialang niet van af te wijken. Best bijzonder, want meningen kunnen veranderen. Toen je 20 was vond je waarschijnlijk andere dingen mooi dan nu je 50 bent. Toch is Porsche Sepia Brown de rode draad voor de 72-jarige Porsche-verzamelaar Richard Raimist.

Dit verhaal speelt zich af in het zonnige Jupiter, Florida. Aan de muren hangen racehelmen, bekers en bordjes van oude sponsors, en in het midden pronkt een collectie van zeven Porsches. Drie daarvan hebben iets bijzonders gemeen: ze zijn allemaal gespoten in de kleur Porsche Sepia Brown.

De man achter deze verzameling is Richard Raimist (72), een rasechte Porsche-liefhebber en voormalig coureur. Zijn liefde voor het merk begon al in de jaren ’60, toen hij als kind in Los Angeles de eerste 911’s, 356’jes en 914’s zag rondrijden.

In 1973, op 20-jarige leeftijd, kocht hij zijn allereerste Porsche: een 911 Targa in Sepia Brown. Een opvallende kleur in Los Angeles, waar felle tinten in de jaren zeventig na de hoogtijdagen van de hippietijd de norm waren. Wat Raimist toen waarschijnlijk nog niet wist is dat deze kleur hem nooit meer los zou laten. Want inmiddels staan er drie Sepia Porsches in zijn garage, binnenkort zelfs vier.

Racevirus

Na een carrièrestart in de filmindustrie, waarin hij postproductie verzorgde voor Hollywoodfilms, schakelde Raimist eind jaren ’70 over naar de financiële sector. Zijn trouwe Targa mocht al die tijd blijven.

Toen kreeg de verzamelaar het racevirus te pakken. De 911 werd voorzien van bredere wielkasten, een 3.2-liter motor en andere upgrades voor de amateurklasse. Hij ging racen bij de Porsche Club of America. Een paar jaar later volgde een tweede 911. Dit keer geen Targa maar een Coupé. Deze werd omgebouwd naar RSR-specificatie.

Daytona

In 1995 reed Raimist de 24 uur van Daytona in een 911 Cup. Samen met onder meer Larry Schumacher finishte hij als 27ste van de 74 deelnemers. En dat als hobbycoureur. Een jaar later, in 1996, had hij zijn eigen team onder de naam Team A.R.E. Daarmee haalde de Amerikaan een zesde plek overall en een tweede plaats in zijn klasse in dezelfde race.

Na zijn afscheid van de racerij verhuisde hij naar Florida. Maar één ding bleef. Die markante liefde voor de kleur Porsche Sepia Brown.

En zo staat er driemaal Sepia Brown in de garage. Een 911 T Targa, een 911 Targa 4 GTS (992) en een 718 Spyder RS. Wat de vierde gaat worden? Een Cayman GT4 RS.

Fotocredit: Porsche Newsroom / Victor Scott Wang