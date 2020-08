Tesla kan vanaf nu jouw auto wrappen

Wil je wat anders dan grijs, zwart, blauw of rood voor je elektrische auto? Dan hebben we goed nieuws: Tesla wil nu ook jouw auto wrappen.

Vorige week zei Musk het nog; zijn Tesla’s worden hartstikke prima gelakt. Er is een mogelijkheid dat we het straks van hem moeten aannemen en het niet meer zelf kunnen checken. Bij bepaalde Tesla Delivery Centers kan jij namelijk vanaf deze maand de Color Changed Car Jacket-optie kiezen, waarbij ze jouw Tesla van een kekke wrap voorzien. En hier zijn ze niet beperkt tot grijs, zwart, blauw of rood. Zoals ze meteen met deze geinige gele Tesla Model X laten zien.

Er zijn wel een paar mitsen en maren. Het grootste punt op dit moment is dat het vooral een Chinees feestje lijkt te zijn. Tesla maakte het namelijk bekend via Weibo, een soort Chinese variant van Twitter. En de eerste steden zijn Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen en Suzhou. Extra steden komen medio-augustus pas.

Of de wrapdienst ook naar andere landen komt, is niet duidelijk. Wel zei Musk eerder dat de Cybertruck gewrapt kan worden. Al was het destijds niet duidelijk of Tesla het ook zelf zou gaan aanbieden. Er zijn wel een paar redenen te bedenken waarom Tesla voor het wrappen zou kunnen kiezen. Onder meer vanwege de eerder genoemde verfproblemen. Met zo’n wrap bescherm je de lak van je Tesla en is het dus een minder groot probleem als de lak van iets matigere kwaliteit is.

Daarnaast is het ook een stukje personalisatie. Tesla’s worden immers in slechts vijf kleurtjes geproduceerd. Voor de rest heb je alleen de keuze uit een paar velgjes en soms een klein spoilertje. Kiezen tussen allerlei uitgebreide spoiler- en bumperpacks, zoals bij bepaalde (Duitse) concurrenten wel kan, ontbreekt bij Tesla.

Tesla heeft nu ook niet de productiecapaciteit beschikbaar om allerlei verschillende kleuren en opties te kunnen leveren. Hoe efficiënter hoe beter, is het Tesla-mantra. Het gros van de Tesla-klanten lijkt zo’n saaie kleur ook niet zo’n groot probleem te vinden. En voor de minderheid van de klanten? Nou, daarvoor biedt Tesla nu dus ook wraps aan. Mits je in China woont, dan.