AutoJunk Foto van de Maand – Juli 2020

We hebben deze keer weer een gevarieerd gezelschap op het Foto van de Maand-podium.

Terwijl de Nederlandse zomer zijn hoogtepunt bereikt kiezen we de mooiste foto’s uit van de afgelopen maand. Het was weer lastig kiezen, maar we zijn er toch uitgekomen, mede dankzij de gastjuryleden.

Je leest het goed, het zijn er twee deze maand. Vorige maand wonnen namelijk de gebroeders Casper en Sebastiaan, die samen bekend staan als @twinphotographys. Zij mochten deze maand hun zegje doen over de nieuwe Foto van de Maand.

Plaats 3: Aston Martin V8 Volante

Dat er aan het maken een geslaagde foto niet per se uitgebreide planning vooraf hoeft te gaan, bewijst @tk97 deze maand. Hij schoot in Monaco een plaat van een passerende V8 Volante en dat pakte heel goed uit. Het witte profiel van de auto springt er mooi uit. Nat asfalt is niet iets wat je wilt zien als je in Monaco bent, maar het creëert wel een leuke reflectie.

Deze foto springt er echter vooral uit door de setting. De blokmarkering op de weg zorgt voor extra diepte en sluit perfect aan op het wit van de auto. Het gebouw op de achtergrond zorgt voor een ruimtelijk effect en creëert bijna de illusie van een groothoeklens. Alles bij elkaar zorgt dit voor een interessante compositie.

Het enige minpuntje is dat de achtergrond wat druk is. Casper en Sebastiaan vonden dit wel een leuke foto, maar zagen er verder niet veel speciaals in. Meer dan een derde plek zit er daarom niet in.

Plaats 2: BMW M4 CS

Op de foto die de tweede plaats inneemt speelt architectuur opnieuw een belangrijke rol. Deze keer niet in Monaco, maar gewoon in Nijmegen. @row1 wist deze mooie locatie te vinden én goed te benutten. Door de kleurloze omgeving gaat alle aandacht naar de prachtige kleur San Marino Blauw. Aan deze kleur, en nog wat details, kun je ze dat we niet met een normale M4 te maken hebben maar met een echte M4 CS.

Casper en Sebastiaan vonden stiekem de eerste foto uit de reeks nog iets mooier qua belichting en compositie, maar ook over deze foto waren ze te spreken.

Plaats 1: Porsche 997 GT3 RS

Af fabriek oranje velgen onder een auto zetten: er zijn meer heel weinig fabrikanten die dat aandurven. Toch deed Porsche het, zoals we hier zien. @robintem kreeg de kans om een fotoshoot te doen met deze zeldzame Porsche 997 GT3 RS.

Hij wist de fotoshoot goed te benutten. De foto’s uit de serie waren namelijk allemaal aan elkaar gewaagd. Alhoewel er foto’s bij zaten met een mooiere achtergrond hebben we uiteindelijk voor deze foto gekozen. Dit is namelijk een lekker strakke plaat waarbij de auto goed tot zijn recht komt. De belichting geeft net het benodigde stukje extra sfeer. Qua nabewerking heeft Robin ook de juiste dosering weten te vinden.

Casper en Sebastiaan waren het erover eens dat deze foto de eerste plaats verdient. Zij prezen de foto vooral vanwege de goede compositie en de mooie lichtval. Ze noemden nog wel als tip dat de velgen iets lichter gemaakt konden worden. Lichtere velgen of niet, Robin gaat er deze maand vandoor met de titel Foto van de Maand. Gefeliciteerd!

We hopen dat alle Autojunk-uploaders het kiezen ook de volgende keer weer lastig kunnen maken. Robin mag ons in ieder geval als gastjurylid een handje helpen.