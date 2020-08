Musk: Tesla’s worden nu hartstikke prima gelakt

Volgens Elon Musk worden de Tesla’s nu van een hartstikke prima laagje lak voorzien. Al geeft hij toe dat ze daar vroeger problemen mee hadden.

Iets te grote panelgaps, afdichtingen die niet blijven zitten, kofferbakdeksels die niet meer dichtgaan; Tesla’s staan niet per se bekend om hun geweldige bouwkwaliteit. Het is eerder precies het tegenovergestelde. De lak van de Tesla’s is een ander onderdeel waar de fabrikant problemen mee heeft. Reden voor een groep Canadezen om Tesla voor de rechter te dagen, om schadevergoeding te eisen.

Goed nieuws echter voor wie een nieuwe Tesla koopt. Musk zegt namelijk tegen Automotive News Europe dat het inmiddels een stuk beter gaat met de lak van een Tesla. Sterker nog, hij noemt de lakkwaliteit tegenwoordig ‘pretty good‘.

Hij geeft wel toe dat er in het verleden verfproblemen zijn geweest. Maar dat heeft niks met Californië te maken, de staat waar de Tesla’s worden gelakt. Volgens sommigen waren de strenge emissieregels van de staat de reden voor de slechte verfkwaliteit. Musk erkent dat de regels streng zijn, maar dat vindt hij niet erg. In tegendeel, met deze overheidsregels is hij het wél eens.

Maar waar lag de fout dan wel? Nou, het had deels te maken met de twee paintshops van Tesla. Zo was er een North Paint, waaruit ze alle vier de auto’s spoten. Dit is volgens Musk onwenselijk, omdat het betekent dat je minder goed kan focussen op de kwaliteit van de lak. Inmiddels is er ook een South Paint Shop. Nu lakt Tesla de Model 3 en de Model Y in de North Paint en worden de Model S en Model X in South Paint gelakt.

Musk gaat ook in op het probleem van paint matching. Zo schijnen er bumpers te zijn die qua kleur niet helemaal matchen met de rest van de Tesla. ‘In sommige gevallen’ besteedde de autofabrikant het lakken van deze bumpers uit aan een leverancier. Dit was volgens Musk een vergissing, omdat deze leverancier niet goed kon paintmatchen. Inmiddels lakt de fabrikant de bumpers van alle Tesla’s zelf, wat dergelijke problemen moet voorkomen.

Hoewel Musk nu tevreden lijkt met de lak van Tesla’s, schijnt hij dit niet onafhankelijk te willen laten testen. Zo is er J.D. Power, dat ieder jaar kijkt naar de kwaliteit van auto’s. Volgens de laatste test van deze organisatie, scoort Tesla nogal belabberd. Er is wel een kleine noot aan dit onderzoek: in vijftien Amerikaanse staten moet Tesla toestemming geven voordat J.D. Power in die staten klanten mag enquêteren.

De elektrische autofabrikant geeft deze toestemming niet. Musk zegt dat hij ‘niks’ van J.D. Power vindt en niet weet wat ze doen. Naast veel prijzen uitreiken, zo stelt Musk. Onder de streep is volgens Musk alleen de klanttevredenheid interessant. En in tests zoals die van J.D. Power, scoort Tesla volgens Musk ‘het hoogste’ op klanttevredenheid. En dat is het belangrijkst, zo zegt Musk. Alle horrorverhalen over de bouwkwaliteit, zijn dat kennelijk niet.