Tesla keldert op de ranglijst van meest waardevolle merken

Tsja, ergens wel logisch, toch?

Met de beurswaarde van Tesla gaat het weer lekker. Na een dip eerder dit jaar evenaart Tesla weer bijna de recordhoogtes van eind 2024. Er zijn echter nog andere manieren om een merk op waarde te schatten. Interbrand maakt ieder jaar een ranglijst met de meest waardevolle merken.

Merkwaarde is een beetje een vaag begrip, maar Interbrand kijkt in principe naar drie zaken. Ze kijken naar de financiële situatie, naar de rol die het merk speelt bij de aanschaf (kopen mensen een product vanwege het merk?) en naar de kracht van het merk (kan een merk klanten aan zich binden?).

Hier is weer een top 100 uitgerold met de meest waardevolle merken. De top 5 wordt overigens gedomineerd door de grote techbedrijven, aangevoerd door Apple. Maar wat jullie natuurlijk willen weten is de positie van de automerken.

Toyota is het hoogste genoteerde automerk in deze ranking, op plek 6. Het Japanse merk vertegenwoordigt een waarde van 74,2 miljard dollar, wat dat ook moge betekenen. Daarmee eindigt Toyota boven merken als Coca-Cola, Instagram en McDonalds. Mercedes komen we op de tiende plaats tegen, en BMW op de veertiende plaats.

Vooral interessant is de positie van Tesla. Zij stonden vorig jaar nog op plek 12, maar zijn nu gekelderd naar plek 25. Volgens Interbrand is de merkwaarde afgenomen met 35,2%. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Het imago heeft gewoon een flinke knauw gekregen met alle perikelen rondom Elon Musk.

Top 10 sterkste automerken

Hieronder de top 10 met de hoogst genoteerde automerken:

Toyota: $74,2 miljard Mercedes: $50,1 miljard BMW: $46,8 miljard Tesla: $29,5 miljard Honda: $24,8 miljard Hyundai: $24,6 miljard Audi: $15,4 miljard Ferrari: $15,4 miljard Volkswagen: $15,0 miljard Porsche: $15,0 miljard

Wat verder opvalt is de hoge positie van Honda. In Nederland speelt Honda eigenlijk geen rol van betekenis, maar internationaal is het wel een serieuze speler. Ze hebben natuurlijk een ijzersterke merknaam, wat meeweegt in deze ranking. Volkswagen komt er redelijk bekaaid vanaf met een negende plek onder de automerken, en een 56ste plek overall.

Op deze ranglijst is vast het nodige af te dingen, maar misschien zegt het toch wel meer dan de beurswaarde. Die is namelijk extreem afhankelijk van de waan van de dag.

Bron: Interbrand