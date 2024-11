Autoverkoop oktober: Tesla keldert van positie 1 naar 12

We hebben vers van de pers de Nederlandse verkoopcijfers van oktober.

De maand november is nog maar nauwelijks begonnen, maar we hebben nu al de verkoopcijfers van oktober binnen. In september was Tesla nog heer en meester, want zij waren toen het bestverkochte merk én scoorden een 1-2’tje bij de modellen. Hoe ging het afgelopen maand?

Bestverkochte merken

Om met de merken te beginnen: Tesla is nergens meer te bekennen. Waar ze in september nog op nummer één stonden, vallen ze nu zelfs buiten de top 10. Ze leverden afgelopen maand 1.238 auto’s, waar dat er in september nog 3.884 waren. Verder hoef je geen medelijden te hebben met Tesla: de Model Y wordt zo goed als zeker de bestverkochte auto van 2024.

Goed, Tesla was dus niet het bestverkochte merk in oktober. Wie dan wel? Dat was gewoon Volkswagen, met 3.293 auto’s. Verder zijn het ook de usual suspects, die iedere maand een beetje stuivertje wisselen:

Volkswagen (3.293) Kia (2.890) Volvo (2.347) Toyota (2.303) Skoda (2.260)

Bestverkochte modellen

Bij de modellen stond Volvo weer een keertje op nummer één. Ditmaal NIET met de EX30, wat dit jaar de bestseller was. De oudere XC40 (inclusief de elektrische versie die tegenwoordig EX40 heet) verkoopt ook nog steeds lekker, want dat was de auto die in oktober op nummer één stond.

De Tesla Model 3 en Model Y zien we ook bij de modellen niet meer terug. Wel zien we de Picanto, de Polo en de Kona, traditionele bestsellers die het nog altijd goed doen. Iets interessanter is de Tiguan. Die hebben we al een tijd niet meer in de bovenste regionen van de verkoopstatistieken gezien, maar dit model staat nu op nummer 3.

De hele top 5 met bestverkochte modellen van oktober zag er zo uit:

Volvo XC40/EX40: 831 Kia Picanto: 760 Volkswagen Tiguan: 751 Volkswagen Polo: 741 Hyundai Kona: 736

Brandstofsoorten

In totaal werden er 32.198 auto’s geregistreerd in oktober, wat positief is. Dit is namelijk een stijging van 13,7% ten opzichte van vorig jaar, waar we tot en met augustus alleen maar negatieve cijfers zagen. Deze stijging is volledig op het conto te schrijven van EV’s en hybrides. Daarvan steeg het marktaandeel, terwijl het aandeel van gewone benzineauto’s juist flink daalde.

Hieronder de populairste ‘brandstofsoorten’ op een rijtje, met het bijbehorende marktaandeel:

Hybride: 14.426 (44,8%) Volledig elektrisch: 10.984 (34,1%) Benzine: 6.361 (19,8%) Diesel: 262 (0,8%) LPG: 165 (0,5%)

Bron: Bovag