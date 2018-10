Tesla komt met goedkopere Model 3

Een trucje van de Amerikaanse autofabrikant om nog gebruik te kunnen maken van een belastingvoordeel.

Toen Elon Musk de Model 3 aankondigde werd in eerste instantie een prijs gecommuniceerd vanaf 35.000 dollar. Die goedkope variant is tot op heden nog niet op de markt gebracht. Tesla levert dit jaar enkel de duurdere Longe Range Battery van 42.200 dollar (inclusief kortingen) en de Model 3 Performance van 52.200 dollar (inclusief kortingen).

Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook dat in de Verenigde Staten de gewilde subsidie van 7.500 dollar komt te eindigen. Klanten die de goedkoopste Model 3 wensen zullen moeten wachten tot na de jaarwisseling en kunnen dan niet gebruik maken van die dikke korting. Daarom heeft Tesla een middenweg verzonnen. Het merk introduceert de nieuwe Model 3 Mid Range Battery. Deze variant is er vanaf 45.000 dollar, maar kost dankzij de korting van 7.500 dollar en ‘brandstofbesparingen’ 33.200 dollar. Dat laatste bedrag moet je met een korreltje zout nemen. Brandstofbesparingen zijn immers voor iedereen anders.

Wie nu een bestelling plaatst kan de auto binnen zes tot 10 weken verwachten. Net op tijd voor 1 januari en dus aantrekkelijk voor Amerikanen die nog even snel gebruik willen maken van de subsidie. Deze Mid Range Battery variant heeft een actieradius van 418 kilometer. Dat is 80 kilometer minder in vergelijking met de duurdere Longe Range Battery. De Model 3 komt in 2019 naar Nederland. Of wij ook deze variant gaan krijgen is niet bekend.