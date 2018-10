Gelekt! Nieuwe Ford Shelby GT500 op je beeldscherm

De Amerikaanse dikbil moest nog een verrassing blijven.

De ultieme variant op de Mustang is de Shelby GT500. Van de dit jaar gelifte Mustang is er tot op heden nog geen brute Shelby-variant aangekondigd. Hier gaat binnenkort verandering in komen, want de GT500 staat te trappelen om gepresenteerd te worden.

Via sinister_lifestyle op Instagram zijn de volgende plaatjes naar buiten gebracht. Vermoedelijk staat deze GT500 op een exclusief event van Ford. De publieke onthulling van de Shelby GT500 zou naar verwachting pas in januari gaan gebeuren tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. De nieuwe GT500 krijgt agressief bumperwerk en er is een flinke (carbon?) achterspoiler aanwezig.

Die spoiler mag straks zijn best gaan doen om het gevaarte aan de grond te houden. Ford heeft al eerder laten weten dat de GT500 meer dan 700 pk gaat leveren. De PK-wedloop is zowel bij de Duitse als bij Amerikaanse autofabrikant nog lang niet gestreden. Deze GT500 zal de krachtigste straatlegale auto van het merk ooit worden. Die titel is nu nog in handen van de Ford GT. Op dit moment is niet duidelijk of Ford de Shelby GT500 ook in Europa gaat aanbieden.