‘Alleen Max Verstappen kan Lewis Hamilton verslaan’

Nu nog de juiste auto.

Als er één iemand is die Lewis Hamilton aan het zweten kan maken, dan is het Max Verstappen wel. Het is tevens ook de enige coureur van het huidige veld die daar toe in staat is. Deze wijze woorden zijn niet afkomstig van uw blogger, maar van voormalige GP2 kampioen Davide Valsecchi in gesprek met Formule1. Naar zijn bescheiden mening moeten zowel Mercedes als Ferrari serieus overwegen om Verstappen over te nemen als zijn tijd er bij Red Bull opzit.

De gedrevenheid en de “fuck you”-mentaliteit is volgens Valsecchi, naast zijn talent, de reden dat de Nederlander zo succesvol is in de Formule 1. Hij is jong, extreem goed en extreem arrogant, meent Valsecchi. Later in het interview komt de GP2-rijder terug op zijn woorden. “Arrogant is niet het juiste woord. Hij heeft gewoon veel zelfvertrouwen”, aldus de Italiaanse coureur.

Net als de Nederlandse kijker en een zee aan internationale fans, hoopt de 31-jarige Valsecchi dat Max volgend jaar een competitieve auto krijgt met de Honda-motor. “Hamilton is onverslaanbaar omdat er momenteel geen echte competitie is. Het is doodzonde dat Max niet de beschikking heeft over een kampioensauto”. Woorden waar we het eigenlijk alleen maar mee eens kunnen zijn. Hamilton zei eerder ook al dat Verstappen voor zijn leeftijd beter is dan hem.

Valsecchi sluit het interview af door te stellen dat Verstappen beter is dan Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas. Zo Max, je hebt weer wat veren in je reet gekregen. Tijd om te knallen in de Verenigde Staten dit weekend.

Fotocredit: Davide Valsecchi via Instagram