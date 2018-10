Tesla bereikt belangrijke mijlpaal met Model 3

Eerlijk is eerlijk: impressive.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk druppelen de goede berichten over de Tesla Model 3 binnen. We hebben er toch een hoop lol om gehad. Niet iedereen was er over te spreken qua uiterlijk. Het interieur was kaler dan een jaren ’80 Volkswagen. De eerste eigenaren werden ongevraagd automatisch lid van het ontwikkelingsteam. De bouwkwaliteit zou ondermaats zijn. Maar de beste grappen kon @Jaapiyo schrijven over de extreem traag op gang komende productie.

Maar er is goed nieuws! Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is dan eindelijk de 100.000e Tesla Model 3 geproduceerd. Nissan heeft meer dan 4 jaar nodig gehad om de mijlpaal te bereiken. Het is dus vooral de laatste tijd dat Tesla de productie op orde heeft. Op dit moment worden er per dag zo’n 1.000 Model 3’s gebouwd.

Zoals gezegd is Tesla enkel bezig met het leveren van de Model 3 in luxe uitvoering. Het was de bedoeling om er een betaalbare elektrische auto van 35.000 dollar van te maken, maar met moeilijk dure opties die je bijna moet afnemen, ligt de gemiddelde prijs aanzienlijk hoger. Nu kunnen we Tesla heel makkelijk daarom affakkelen, maar het is natuurlijk een gebruikelijke strategie. De nieuwe BMW 3 Serie is er ook nog niet in ‘Nederlandse uitvoering‘ (non-metallic zwarte 316 met wieldoppen en handbediende airco + trekhaak & tennisbal). Zeker bij een klein merk als Tesla is dat volkomen begrijpelijk. Wat niet begrijpelijk is, is dat een klein merk als Tesla nu al 100.000 Model 3’s bouwt en andere merken niets vergelijkbaars in de showroom hebben staan. Erger nog, er staat niets op de planning! Dus voor vandaag even een veertje in de bips van Musk.