CBR: achterstanden nog dit jaar wegwerken

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hoopt eind dit jaar goed nieuws te kunnen brengen.

Lange wachttijden, onduidelijkheden en gefrustreerde (aspirant) automobilisten tot gevolg. Het CBR komt al een lange periode negatief in het nieuws. Het feit dat het hoofdkantoor door de coronacrisis dicht is maakt het geheel er niet mooier op. Aan dit laatste kan de overheidsorganisatie weinig doen.

De grootste problemen hebben betrekking op de medische keuringen. Oudere of zieke mensen moeten regelmatig een verplichte medische keuring ondergaan. Dit is nodig om in het bezit te kunnen blijven van een geldig rijbewijs. Er zijn echter enorme wachttijden bij het CBR. Zo erg, dat de rijbewijzen van oudere of mensen met een ziekte in de tussentijd verloopt. Vorig jaar september besloot het kabinet daarom om getroffen 75-plussers tijdelijk door te laten rijden met een verlopen rijbewijs.

In een interview met De Telegraaf geeft CBR-directeur Alexander Pechtold een hoopvolle boodschap. Volgens de voormalige politicus is het streven van het CBR om vòòr het einde van het jaar alle achterstanden weg te hebben gewerkt.

Hoewel de examens momenteel stilliggen, gaan de medische keuringen wel gewoon door. 80 procent van het personeel werkt vanuit huis. Zo kan het CBR alsnog een inhaalslag maken met de gezondheidsverklaringen.

Het is te hopen voor het CBR dat deze oplossing een nieuw probleem creëert. Nu er geen examens afgelegd kunnen worden stapelen deze zich op. Het CBR heeft tot nu toe 180.000 examens moeten uitstellen.

