Tesla maakt hun auto’s weer een klein stapje veiliger

Er kleeft geen prijs vast aan veiligheid.

Of je fan bent van Tesla of niet, feiten zijn feiten. En al is het niet perse een feit dat een elektrische auto de uitkomst is voor al je problemen, lost Tesla wel een paar andere problemen op. Veiligheid, bijvoorbeeld, is één van de primaire aandachtspunten van Elon Musk. In theorie klinkt dat allemaal leuk, maar in de praktijk moet het ook werken. Maar dat doet het ook wel redelijk. Een Model X is in de VS de veiligste SUV die je kunt kopen, kijk maar eens hoe lastig het is om de corpulente top-Tesla (rijtest) om te rollen.

Zoals we echter kennen uit een Hollandsch spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. Leuk, dat de kans groot is dat je levend uit een Tesla stapt, maar ons archief staat al vol met Tesla-gerelateerde autoknuffels. Om nog maar te zwijgen over de ongevallen met dodelijke afloop. Als we het even heel cru mogen zeggen is dat dodelijke ongeluk iets wat eerder aan het rijgedrag dan de Tesla lag, maar goed.

Het moge dus duidelijk zijn dat Tesla verder alles op alles zet om het dodental van de Volvo XC90 te evenaren. In de meer dan vijftien jaar dat de Zweed op de markt is, zijn er 0 mensen overleden in de dikke SUV. Er worden ook bij Tesla veel stappen gezet om hun auto’s stukje bij beetje enorm veilig te maken. Grote stappen zoals automatisch remmen, of kleine stappen, zoals de nieuwste feature van het merk.

Het wil nog wel eens gebeuren dat er bij filevorming uit het niets enorm hard geremd wordt. Het is een formaliteit (maar volgens mij geen regel) om dan even op het rode driehoekje op je dashboard te drukken, zodat de alarmknipperlichten gaan branden. Dan weet degene achter je dat er geremd wordt, die doet hetzelfde en zo kun je in principe een ‘geleidelijke stop’ creëren in de file. Er zit wel menselijke kracht bij in: je moet zelf op het driehoekje drukken. Dat wil Tesla anders doen.

Een Nederlandse Redditor stuurt een foto van de patch notes van de nieuwste Tesla-update. Als je boven de 50 km/u ineens knalhard remt, gaan de remlichten hard knipperen en gaan de alarmknipperlichten vanzelf aan. Zo weet degene achter je dat je hard remt. Druk je daarna weer het gas in, of druk je handmatig op de knop, dan gaan de knipperlichten weer uit. Simpel, maar het kan het verschil maken tussen een veilige remactie of een goedkoop Japans koekblik in je achterbumper.

Over dat laatste gesproken: voor een Model 3-bestuurder in de VS kwam de update net te laat. Twitteraar (en blijkbaar groot fan van Tesla) Vincent deelt foto’s van een Tesla Model 3 die gekopt werd door een Nissan Sentra, al is het die laatste die in de brand vloog. De Model 3 raakte aanzienlijk beschadigd bij het incident. Dat had dus voorkomen kunnen worden! Of nou ja, misschien lette de Sentra-bestuurder niet op, daar kan Elon Musk verder ook weinig aan doen.