Officieel: de nieuwe luxebus van Vladimir Poetin

Da, comrade!

Het is altijd een dingetje, leiders die een beetje national pride willen afspiegelen in de auto die ze krijgen van de zaak. Bij landen als de VS, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk is dat het geval, maar in het geval van onze leider des vaderlands is het moeilijk. De instap van een Donkervoort is nou eenmaal niet zo goed voor je rug, of je waardigheid. Dus rolt hij in een auto van onze buren. Mark Rutte doet het allemaal nog eenvoudiger, die rolt op twee wielen met een ketting.

In Rusland is het aanbod niet het probleem. De auto’s van Lada, VAZ, GAZ, UAZ en noem ze maar op, zijn allemaal prima voor het plaatselijke volk. Maar Vladimir Poetin wil toch iets meer presence, zonder dat hij bij ons ondergeschikte kapitalisten moet aankloppen. Daar komt het bedrijf Aurus aan bod. Met de Senat bouwt het Russische merk een auto die wel de kwaliteiten heeft van een Rolls Royce of Cadillac, maar dan met landelijke trots. Poetin wilde daar ook een busje bij, daar dook recent al een plaatje van op. Nu is hij officieel, al dan niet ietwat schaars uitgelicht. Er zijn maar twee afbeeldingen van de auto te vinden.



De Aurus Arsenal, die zelfs allitereert met het woord alliteratie, lijkt heel erg op de Senat. Waarvoor hulde, maar de carrosserievorm is nogal verschillend. Het busje is groter, maar aan luxe ontbreekt het de Russische V-Klasse niet. Zo gokken we, want echt veel extra info is er niet over het apparaat. Aurus heeft heel slim een modulair platform ontwikkeld, zodat je heel makkelijk verschillende auto’s kunt bouwen op dezelfde basis. De Senat en de Arsenal zijn daarom onderhuids vrijwel hetzelfde.

Dat geeft een goede hint richting de aandrijflijn, net zoals de Senat is dat waarschijnlijk een hybride-V8 met 590 pk. Een V8, in een busje. Voor wie nu graag een Arsenal op de oprit wilt, het ding is dik gepantserd en sowieso al vrij zwaar. Een tonnetje of drie op de weegschaal tik je snel af met de Poetin-versie van de Arsenal. Nog steeds een dikke motor, maar een strepentrekker is het niet.

De auto mag de Senats van Poetin vergezellen in konvooien. Er komt kennelijk ook een derde versie, een SUV genaamd Komendant. Nu Opel hun auto’s naar oude mannen en cross-achtige rotzooi vernoemt, pakt Aurus het idee van auto’s vernoemen naar rangen op.