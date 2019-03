Maserati Quattroporte Shooting Brake is zeer begeerlijk

Schitterend, werkelijk schitterend.

Waar een wil is, daar is een weg. Dat is precies wat door het hoofd van de eerste eigenaar van deze Maserati Quattroporte Shooting Brake ging, toen hij erachter kwam dat koetsenbouwer Carrozzeria Touring alle vier exemplaren van de Bellagio Fastback had verkocht. De beste man had zelf ook zijn zinnen gezet op de prachtige Shooting Brake, maar was niet in staat er een op de kop te tikken. Gelukkig liep hij tegen de juiste persoon aan.

Nadat hij had ontdekt dat Carrozzeria Touring niet van plan was meer exemplaren van de Bellagio Fastback te produceren, moest hij proberen een creatieve oplossing te vinden voor zijn probleem. De man klopte aan bij allerhande bedrijven, maar geen van de benaderde partijen was bereid de opdracht uit te voeren voor een voor hem respectabel bedrag. Stuk voor stuk wilden de bedrijven tenminste 200.000 pond voor de conversie, en daarin was nog de prijs van de donorauto nog niet eens meegenomen. Aangezien een Maserati Quattroporte niet per se de goedkoopste auto is, ging dit voor de man te ver.

Zijn speurtocht was echter niet voor niets, want in het proces stuitte hij op de Britse ‘koetskunstenaar’ Adam Redding. Hij had wel oren naar het project en besloot de wens van de man in vervulling te laten gaan. Vertrouwen had de man in Redding voldoende. Op zijn curriculum vitae stonden namelijk al een groot aantal projecten, waaronder een bende aan Jaguars E-Type, verschillende Aston Martins en ook Lancia’s.

Redding ging in 2015 aan de slag met het project en stak in totaal 1.500 uur in het verwezenlijken van de Shooting Brake. Om het idee te realiseren moest een gedeelte van het dak worden verwijderd en werden de achterste zijpanelen vervormd. In feite werd de gehele achterkant onder handen genomen. Hoewel Redding de conversie in zijn eentje heeft gedaan, spreekt het resultaat van vakwerk. Niet alleen lijkt alles netjes aan te sluiten, alle elektrische systemen werken naar behoren. Redding monteerde zelfs nog een systeem om de vijfde deur, de achterklep, automatisch te kunnen openen en sluiten.

Het hart van de Shooting Brake is een krachtige diesel met zes cilinders in de vorm van een V. Het drieliter blok produceert 275 pk en 600 Nm en heeft inmiddels meer dan 14.000 kilometer achter de rug.

