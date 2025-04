Dit is de duurste 911 van Marktplaats (en de lekkerste)

Deze 911 is schreeuwend duur, maar wel heel lekker.

Wat is de 911 van je dromen? Dat zal voor iedereen weer anders zijn, en de keuze is haast oneindig. Voor ondergetekende komt de 992 Sport Classic aardig in de buurt van de ideale 911. En laat er nu net een heel gaaf exemplaar op Marktplaats staan. Het is dat ‘ie zo duur is, maar anders…

Het betreft een knalgele Sport Classic, die je wellicht bekend voor komt. Deze specifieke auto is namelijk al eens voorbijgekomen als spot. Maar de eigenaar is er snel op uitgekeken, want nu staat ‘ie al weer te koop.

Helaas moeten we meteen meedelen dat de gele kleur niet origineel is. Het betreft een wrap in de kleur Signal Yellow, daaronder is de auto gewoon Sport Grey. Jammer genoeg geen PTS-kleur dus, maar alsnog gaaf om een gele Sport Classic te zien.

Even los van de kleur: wat blijft die Sport Classic toch een plaatje. Geen opzichtige spoilers en luchtinlaten, maar wel een fraaie ducktail, lekker brede heupen en klassieke vijfspaakssvelgen. Het klopt gewoon helemaal. En dan het interieur: het cognackleurige leer met pepita-stof is simpelweg om te smullen.

Technisch gezien is de Sport Classic een Turbo, maar dan voor de puristen. In plaats van vierwielaandrijving heeft de Sport Classic achterwielaandrijving. Bovendien heeft deze variant altijd een handbak, terwijl de Turbo nooit een handbak heeft. Dat is ook meteen de reden dat het vermogen is teruggeschroefd van 580 pk naar 550 pk. Maar die 30 pk kunnen we wel missen.

Het is misschien wel de lekkerste 911 van Marktplaats, maar helaas: het is ook de duurste. Mede vanwege het feit dat er nog maar 8.827 kilometer op staat wordt er €449.740 voor gevraagd. Dat is ruim 60 mille boven de nieuwprijs, want die bedroeg €387.577.