Tesla Model 3 krijgt concurrentie uit onverwachte hoek

De mensen die Tesla groot hebben gemaakt, willen nu ook a bit of the action.

Het is veel te kort door de bocht om de stelling te maken, maar er schuilt een vorm van waarheid in: Tesla heeft een hele hoop te danken aan Nederland en Noorwegen. Beide landen voerden (en voeren) een enorm gunstig fiscaal beleid.

Mocht je denken dat het gat tussen elektrisch rijden en een ‘echte’ auto in Nederland groot is, dan moet je een eens kijken naar de prijsverschillen in Noorwegen. Althans, dat was vroeger zo. Noorwegen was echt schrikbarend duur. Tegenwoordig betaal je daar voor een BMW M5 166.000 euro. Dat zouden we vroeger krankzinnig vinden, maar nu betalen we ook in 161.000 euro in Nederland. Tesla’s daarentegen vallen relatief mee. Een Model S P100D Performance kost 96.000 euro in Noorwegen, vergelijkbaar met de prijs in Nederland.

Fresco

De auto’s met verbrandingsmotoren worden enorm belast, terwijl de auto’s geheel op elektriciteit flink gesubsidieerd worden. Dat die Noren niet denken: “Hey, dit moeten wel zelf toch ook wel kunnen bouwen?” Dat is waarschijnlijk wat er gebeurd is, want er is namelijk een nieuw Noors automerk: Fresco. De naam kom van de barmhartige ingenieur Jacque Fresco. Daarbij vonden de Noren het ‘fresh’ en ‘cool’ klinken. Fresco is een project van Espen Kvalvik, maar ook een drijvende kracht achter projecten als The Venus Project en The Zeitgeist Movement. Net als Michael Jackson zong in ‘Heal The World’ wil Kvalvik een betere aarde voor jou en voor mij.

Reverie

Hun eerste product is de Reverie, een relatief grote sedan. De afbeeldingen zijn nog renders, maar laten een goed beeld zijn van hetgeen wat we kunnen verwachten. De dimensies staan namelijk al vast. De Fresco Reverie is 4,81 meter lang en 2,23 meter wijd. We weten niet of dat met of zonder spiegels is. Gezien de kleine spiegeltjes is inclusief spiegels aannemelijker. De hoogte is 1,40 meter, terwijl de wielbasis 2,75 meter bedraagt. Qua afmetingen staat de Fresco Reverie het dichtst bij de Tesla Model 3.

Innovatieve accu

Dan het technische aspect. Er is niets bekend over de motoren, behalve dat deze geheel elektrisch zijn. Wel zijn er twee enorme verschillen ten opzichte van een Tesla. Ten eerste de accus’s. Deze zijn modulair. Kvalvik wil er nog niet heel erg veel over kwijt, maar geeft aan dat als de accu aan zijn einde komt, deze niet vervangen hoeft te worden. Hij omschrijft het zelf als een soort lade. Het tweede bijzondere technische aspect: de auto heeft een versnellingsbak met vier verzetten. Er zijn al 70 exemplaren ongezien verkocht, volgens Fresco. Of en wanneer de Fresco Reverie naar Nederland komt, is niet duidelijk.