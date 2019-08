F1 Hongarije 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Hongarije 2019 van dit weekend!

Hoe snel kan het tij verkeren. Na de Grand Prix van Frankrijk zou de Formule 1 zich in een crisis situatie bevinden. Er moest iets gaan veranderen, want anders zou het animo van de kijkers als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nu is het overigens niet alleen dit seizoen. Er zijn genoeg periodes geweest in de Formule 1 waarbij de races het af moesten leggen tegen Klaas Vaak.

We hebben nu drie enorm spannende en spectaculaire races achter de rug, waarvan er twee werden gewonnen door Max Verstappen. Ondanks dat dat voor de Nederlandse F1-fans mooi meegenomen was, maakte het voor de neutrale toeschouwer niet uit: die kreeg drie topraces voorgeschoteld. Gaat dat met de GP van Hongarije 2019 ook gebeuren? Bij deze gaan wij deze race voorbeschouwen.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Hongarije 2019?

Vrijdag 2 augustus 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training 15:00 – 16:30 | Tweede vrije training Zaterdag 3 augustus 2019

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

12:00 – 13:00 | Derde vrije training 15:00 – 16:00 | Kwalificatie Zondag 4 augustus 2019

15:10 – 17:10 | Race

GP Hongarije

Nederlanders Formule race bezoekers zullen geen warme gevoelens over hebben gehouden aan de eerste GP van Hongarije. Het was namelijk de vervanging voor de Grand Prix van Nederland. Bernie Ecclestone erkende dat de coureurs er graag raceten, maar het financiële plaatje was niet interessant. Er moest te veel geld bij, waardoor Ecclestone koos voor Hongarije in plaats van Zandvoort. De allereerste GP van Hongarije werd gehouden in 1936. Dat was nog op het circuit van Népliget. Nou ja, circuit, Népliget is een groot park in Budapest. Op de wegen van dat park mochten de coureurs de GP van Hongarije rijden. Deze race werd gewonnen door Tazio Nuvolari in een Alfa Romeo. Dat was overigens ook meteen de laatste keer.

In 1986 keerde het F1-circus terug naar Hongarije. Zoals gezegd als opvolger van de GP van Nederland. Het was de eerste GP die werd verreden achter het IJzeren Gordijn. Aanvankelijk was het de bedoeling om een Monaco-esque baan te bouwen in het Népliget-park, maar de Hongaarse overheid vond een plaats buiten de hoofdstad een beter plan. Ondanks dat de Hungaroring dicht bij Budapest ligt, ligt de baan eigenlijk in de plaats Mogyoród.

Wat is er zo bijzonder aan de Hungaroring?

De Hungaroring wordt gekscherend een ‘Mickey Mouse’-baantje genoemd. De baan is vrij kort (iets meer dan 4,3 kilometer), maar kent veertien bochten. Ondanks het aantal bochten, is inhalen erg lastig. De baan is erg smal en hobbelig. De race wordt in de zomer gehouden, waardoor het vaak erg warm en droog is. Kortom, niet alle coureurs zijn fan van deze baan. Dat wil niet zeggen dat er geen spectaculaire dingen zijn gebeurd. Zo wist Jos Verstappen de derde positie te halen in 1994. Het zou de enige keer zijn dat Verstappen op het podium zou staan. De derde plaats (de andere P3 van Jos) in België kreeg Verstappen pas toen Schumacher gediskwalificeerd was.

In 1997 was het de Brit Damon Hill die zorgde voor een sensatie. Zijn Arrows met Yamaha-motor deed het het hele weekend al erg goed. Zo kwalificeerde Hill zich als derde. Daarna ging het nog beter. Bij de start pakte hij Villeneuve (Williams) en een paar ronde later verschalkte hij Michael Schumacher (Ferrari). Het leek erop dat Hill de race ook daadwerkelijk ging winnen. Met nog een paar ronden te gaan kreeg de Arrows van Hill hydraulische problemen, waardoor de transmissie bleef hangen in de derde positie. In de laatste ronde werd hij ingehaald door Villeneuve. Het was de laatste keer dat een Arrows of een Formule 1 auto met Yamaha motor op het podium stonden. Een andere belangrijke gebeurtenis op de Hungaroring was in 2009. Tijdens de vrije training op zaterdag ging het faliekant mis voor Felipe Massa. Hij kreeg een metalen brokstuk tegen zijn helm. Door de impact daarvan raakte hij direct bewusteloos.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Hongarije?

Lewis Hamilton met een tijd van 1:35.658

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Hongarije?

Daniel Ricciardo met een tijd van 1:20.012

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Hongarije eruit in 2018?

1. Lewis Hamilton

2. Sebastian Vettel

3. Kimi Raikkonen

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Hongarije 2019?

Met de afgelopen drie races in het achterhoofd lijkt daar geen zinnig woord over te zeggen. In principe lijkt de Red Bull RB15 geschikt voor deze baan. Aan de andere kant, dat is eerdere edities van deze GP ook gezegd, maar ergens komen ze tijdens de race niet altijd goed uit de verf. Maar het feit blijft staan: veel langzame bochten en motorvermogen is niet zaligmakend op dit circuit. Grote kans dus dat de Ferrari’s het erg lastig zullen gaan hebben. Een podiumplek moet binnen bereik liggen. De kans is erg groot dat Lewis Hamilton hier gaat zegevieren. De Mercedes W10 is sinds de GP van Spanje erg sterk in de langzame bochten. Daarnaast is Hamilton traditioneel erg sterk op deze baan, het ligt ‘m wel. Niemand heeft de GP van Hongarije vaker gewonnen dan Hamilton (6 keer). Ook heeft de Brit wat goed te maken na de GP van Duitsland. Een getergde Hamilton is tot grootse dingen in staat.

Waar kan ik de GP van Hongarije 2019 volgen?

Er zijn diverse opties. De race wordt door RTL Duitsland uitgezonden. Het grote voordeel is dat je geen enkele euro hoeft over te maken om te kunnen kijken, het is helemaal gratis. Het enige nadeel is dat er diverse reclames tussendoor komen. Bij de GP van Frankrijk was het een prettige afwisseling, maar bij de vorige race hebben we toch het een en ander gemist. Ook blijft het vreemd dat Nico Rosberg zijn zegje doet over Lewis Hamilton.

Wil je de race in het Nederlands zien, dan kan dat uiteraard ook. Als je Ziggo hebt, kun je de race op het open kanaal bekijken. Bij de voorbeschouwing zitten vaak ex F1-coureurs als Robert Doornbos en Guido van de Garde. Ook komen er vaak andere prominenten uit de Nederlandse autosport voorbij. Vorige race was dat legende Gijs Van Lennep. De vrije trainingen worden op kundige wijze voorzien van commentaar door Rick Winkelman. De kwalificatie en race zelf wordt verslagen door immer enthousiaste Olav Mol. Er is geen pitreporter, maar wel een tandarts met oranje microfoon die elke ‘vraag’ Max gerelateerd kan maken. Heb je geen Ziggo, dan kun je altijd via je je tablet of smartphone een race ‘kopen’. Voor 3,99 kun je de uitzending bekijken.

Een andere optie is de F1TV app. Deze schijnt nog niet altijd even goed te werken. Uit eigen ervaring heeft het een paar grote voordelen. Je kunt namelijk kiezen uit het commentaar (ja, ook de Britten van SkyTV!). Daarnaast kun je ook de race vanuit veel posities bekijken, waaronder de cockpitview van elke coureur! Dankzij deze features kun je een race nog een keer bekijken met andere beelden en ander commentaar, waardoor je nog meer meekrijgt. De laatste optie is om een stream op het internet te vinden. Sommige werken het ene weekend feilloos, andere weer niet. Helaas weet je van te voren niet altijd welke je moet hebben.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Hongarije 2019?

Het kan weleens weer een knotsgek weekend worden. Vrijdag is er een grote kans dat het gaat regenen. De meeste regen wordt echter verwacht ná de vrije trainingen. Op zaterdag is de kans op neerslag sowieso groter. Verwacht wordt dat de derde vrije training vrij droog zal zijn, maar er is een redelijke kans op neerslag precies tijdens de kwalificatie. Zondag zal het naar verwachting droog blijven. Door de regenbuien in het weekend zal het wel minder warm (zo’n 26 graden) en stoffig zijn dan normaal rond deze tijd.

Wat is de Autoblog voorspelling voor de GP van Hongarije?

Bij elke race zullen de AB-celebrities hun visie geen op het verloop van de race:

Wouter:

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Leclerc

Tenzij Hamilton nog last heeft van de spuitpoep, maar die heeft allang wonderpillen van Dr. Zetsche gekregen. Zit wel goed dus. Het is een lekker technisch circuit, dus de tweede rijders Bottas en zeker Gasly gaan hier af als een gieter. What else is new!

Casper:

1. Vettel

2. Hamilton

3. Verstappen