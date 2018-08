Tesla Model 3 productielijn werkt voor geen tiet

Er mogen dan eindelijk acceptabele aantallen van de lijn afkomen, maar dat is maar het halve werk.

In de laatste week van juni bereikte Tesla eindelijk die lang begeerde mijlpaal: er liepen die week (ruim) 5.000 units van de productielijn af. Is het lek dan nu boven? Mwah. Kwaliteitspublicatie businessinsider heeft interne documenten in handen gekregen, waaruit blijkt dat een schrikbarend hoog percentage van de Model 3’s de band afloopt met defecten die vervolgens nog gerepareerd moeten worden.

Het zou om 4.300 van de 5.000 auto’s gaan, oftewel 86 procent van de auto’s die de band afrollen. In ‘de industrie’ wordt het percentage auto’s dat probleemloos van de band afrolt aangeduid met de term ‘First Pass Yield’ (FPY). Tesla bereikt dus slechts een FPY van veertien procent en gaat daarmee terug naar de jaren ’70. Goed lopende moderne autofabrieken kunnen tegenwoordig een FPY bereiken van tachtig procent. Het slechte FPY-cijfer is geen goed nieuws voor Tesla, omdat het herstellen van onvolkomenheden en defecten extra uren (en dus kosten) toevoegt aan het productieproces. Een woordvoerder van het merk verdedigt de gang van zaken door te stellen dat Tesla nou eenmaal perfectie nastreeft:

Our goal is to produce a perfect car for every customer. In order to ensure the highest quality, we review every vehicle for even the smallest refinement before it leaves the factory. Dedicated inspection teams track every car throughout every shop in the assembly line, and every vehicle is then subjected to an additional quality-control process towards the end of the line. And all of this happens before a vehicle leaves the factory and is delivered to a customer.