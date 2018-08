Ouch! Nederlandse Fisker had duidelijk geen goede karma

Kaplow!

We kennen allemaal de Prius en de creaties van Tesla, maar de Fisker Karma was op een gegeven moment de ultieme smug-mobiel voor als je je beter wilde voelen dan de rest van ons. De Karma was namelijk groot, luxe en duur, maar pretendeerde ook de wereld te redden met zijn redelijk unieke hybride-setup. De Karma wordt in principe aangedreven door twee elektromotoren, maar beschikt ook over een verbrandingsmotor (van Opel/GM). De laatste drijft echter nooit direct de wielen aan, doch voorziet de elektromotoren van juice als deze leeg zijn, of als de bestuurder vraagt om betere prestaties.

Het moderne imago leverde de Karma ook een rol op in de ooit succesvolle sitcom Two and a Halve Men (mèèèèhnnnn). Morsige acteur Charlie Sheen moest daarin met zijn oude Jaaaaag (en later CL AMG) het veld ruimen ten faveure van fris gezicht Ashton Kutcher met zijn Fisker Karma. In de praktijk bleek echter dat de Karma stiekem niet bijzonder zuinig was (de puur elektrische range bedraagt maar 51 kilometer, daarna slaat de verbrandingsmotor aan en rijd je 1:8). Wat ook niet hielp was de introductie van de Tesla Model S ongeveer één jaar na de Karma op de markt kwam. Ondanks dat die ook niet perfect is, was het in de meeste opzichten een veel betere poging om een moderne, luxe EV neer te zetten dan de Fisker. Zodoende werden er uiteindelijk minder dan 2.000 van verkocht en ging Fisker failliet. Later gingen verschillende andere partijen nog met het model aan de haal, maar dat is een vrrrhaal voor een andere maal.

We dwalen namelijk af van het onderwerp van dit topic, een Nederlandse Fisker Karma die duidelijk een paar tikkies heeft opgelopen. Misschien trachtte de auto tegenover een Dodge Viper te snoeven over hoe milieuvriendelijk ‘ie wel niet is en hoe oud en achterhaald pure benzinestokers zijn, waarna de Viper ‘m alle hoeken van de kamer heeft laten zien. Overigens keuren wij auto-on-auto geweld altijd af, zelfs bij dit soort GroenLinks bolides. Hoe dan ook, de neus en de wielophanging links zijn ernstig gelaedeerd. Achter het linker achterwiel zien we ook nog wat lelijke krassen.

Dit alles weten we dankzij AB-lezer Jaap (Jaapiyo!), die de auto tegenkwam bij de plaatselijke schadeboer. Een zoektochtje op de webz leert dat de auto te koop wordt aangeboden op schadeautos.nl voor 17.950 Euro. Onderdelen zijn vast nog wel ergens te bemachtigen door de handige klussert. Gewoon even de Wanxiang Group opbellen en dat spul laten aanrukken via Ali Express, jungeh!

Dank Jaap voor de tip!