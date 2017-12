“Mick Schumacher lijkt veel op zijn vader”

No pressure.

Ooit waren Michael Schumacher en Jos Verstappen matties en teamgenoten in de F1. Michael werd de Rekordmeister, Jos vocht met mannen als Pedro de la Rosa om de troostprijzen. Een generatie later lijken de rollen tot op heden echter omgedraaid. Terwijl Max Verstappen inmiddels de sterren van de hemel rijdt in de hoogste klasse van de autosport, blijft Mick Schumacher voor je gevoel een klein beetje hangen in de opstapklasses.

Wellicht is dat te snel geoordeeld en misschien verwachten we teveel op basis van ‘de achternaam’. Mick werd vorig jaar met het Prema Power Team twaalfde in de Europese Kampioenschap Formule 3 en scoorde één podium. Alledrie zijn teamgenoten deden het beter. Maximilian Günther, Callum Ilott en Guanyu Zhou eindigden respectievelijk als derde, vierde en achtste in het kampioenschap. Volgend jaar wordt dus belangrijk voor Mick, de 19 wordt in maart. Hij zal opnieuw voor Prema uitkomen in het EK F3. We mogen wel stellen dat de resultaten wat beter moeten zijn, wil de jonge Duitser op een goede manier doorstoten naar de F2 en/of F1.

Maar kan je opeens die extra snelheid vinden? We hebben daar zelf een hard hoofd in. Een man met meer recht van spreken, heeft er echter vertrouwen in dat Mick ons kan verrassen. Luca Baldisserri werkte jarenlang samen met Michael Schumacher in diens succesperiode bij Ferrari. Later begleidde Luca via zijn functie bij het opleidingsteam van Ferrari ook Mick in diens prille carrière. De Italiaan vindt dat Mick in veel opzichten op zijn fameuze pa lijkt, zo laat hij optekenen in de Gazetta dello Sport:

Het was emotioneel voor me om samen te werken met Mick. In veel opzichten lijkt hij veel op zijn vader en ik noemde hem over de radio zelfs per ongeluk een paar keer Michael. Net als zijn pa houdt hij zich heel veel bezig met de technische aspecten van de auto. Voor een jonge coureur is het weleens lastig daarin zijn rol te vinden. We hebben er ook weleens woorden over gehad.

De sneaky journalist van de Italiaanse kwaliteitspublicatie kon het niet laten om nog even te vragen of Luca iets meer afwist van de toestand van Michael. De man die tegenwoordig (voormalig Ferrari-protegé) Lance Stroll begeleidt bij Williams antwoordt daarop echter ontkennend, zoals het heurt:

Nee, ik heb met Mick alleen over zijn vader gepraat als hij wilde weten hoe zijn vader bepaalde dingen aanpakte, voor de rest niet.

Waarvan akte. Heb jij vertrouwen in de F1-kansen van Mick, of moet Max banger zijn voor Ralf’s zoon David? Laat het weten, in de comments!