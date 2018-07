Tesla Model 3 Performance komt met Track Mode

Driften yo!

Tesla wilt iets serieus neerzetten met de nieuwe Model 3 Performance. Door middel van een toekomstige update krijgen bestuurders de beschikking over een Track Mode. De feature kwam aan het licht via YouTuber Marques Brownlee. Via het vreselijke videoplatform Instagram TV deelde hij beelden van een Model 3 Performance met deze functie. Later bevestigde Tesla tegenover Motor Authority dat een dergelijke functie inderdaad in de pijplijn zit voor de Model 3 Performance.

Met de functie geactiveerd, wordt het vermogen anders verdeeld over de wielen. Johnny, la gente esta muy loca gaan zit er overigens niet in. Diverse rijhulpsystemen kunnen niet uitgeschakeld worden, waardoor de auto zal ingrijpen wanneer de Tesla het nodigt acht. Daarnaast wordt er gesproken over een simulatie werking van een mechanisch gelimiteerd slipdifferentieel. Het woordje simulatie is hier een sleutelwoord, dus er is twijfel of de Model 3 Performance daadwerkelijk een uitdagende stuurmansauto gaat worden.

De Track Mode, dat vermoedelijk onder een andere naam gelanceerd gaat worden, zit niet vanaf dag één gebakken in de Tesla Model 3 Performance. De functie zal op een later moment via een over-the-air update aan de elektrische auto worden toegevoegd.