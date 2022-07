Veilingvoer: vier unieke Ferrari prototypes onder de hamer

Er gaan vier Ferrari prototypes onder de hamer: altijd een uniek inzicht in het ontwikkelproces van een auto. En een mooie tijdlijn voor de LaFerrari!

We zeggen hopelijk niks raars als auto’s soms wel tien jaar in ontwikkeling zijn. In die tijd vindt het meeste werk plaats achter gesloten deuren. Toch is de grote boze wereld vaak ook het decor van testwerk. Om te voorkomen dat dingen voortijdig onthuld worden, wordt er vaak gebruik gemaakt van gecamoufleerde prototypes of ‘mules’. Auto’s die al wel alle nieuwe techniek aan boord hebben, maar onherkenbaar zijn tot ze onthuld worden.

Ferrari prototypes te veil

Zo’n beetje elke auto wordt zo getest, van Opel Karl tot Ferrari LaFerrari. Met dank aan testauto’s dan wel prototypes van de Ferrari LaFerrari krijgen we zo ook naderhand een mooi kijkje achter de schermen. Er duiken namelijk vier prototypes van Ferrari op op een veiling van Mecum. Ook vormt het een mooie tijdlijn voor de ontwikkeling van de LaFerrari.

LaFerrari Prototype M4 – 2011

Het eerste prototype van de dag vinden we met deze ‘M4’ uit 2011. Zoals je kunt zien was dit voordat ze definitief op papier hadden hoe de LaFerrari eruit zou zien. Deze aangepaste 458 had al wel de 6.3 liter grote hybride V12 aan boord en kwam onderhuids al aardig overeen met het eindproduct. Dit prototype was vooral bedoeld als eerste indruk. Hoe werken alle componenten, hoe passen ze achterin, et cetera. Ook was dit de auto waarmee de LaFerrari officieel gehomologeerd kon worden volgens EU-regels, door uitstoot en dergelijken te meten. Deze vreemde 458 is dus een belangrijke stap geweest richting het legaliseren van de LaFerrari.

LaFerrari prototype MP1 – 2012

Met het prototype genaamd MP1 ging het al ietsje meer de productierijpe kant op. Dit exemplaar van de vier Ferrari prototypes was namelijk officieel gebaseerd op de ‘F150 supercar’. Geen Ford pickup, maar de codenaam voor de LaFerrari. Onder de nog vrij ingepakte zwarte carrosserie zit dus een LaFerrari-chassis, motor en hybride. Dit prototype was vooral bedoeld om het hybride en vooral het KERS-systeem te testen. Dat werd gedaan tussen 2012 en 2013. Ongeveer tot en met de onthulling van de ‘echte’ LaFerrari. Alles in dit prototype zat al precies zoals in het eindproduct, maar de naam ‘LaFerrari’ was indertijd nog nooit gevallen. Men speculeerde nog over een naam zoals F70, zoals de auto na de F40, F50 en F60 (Enzo) intern heet. Bijzonder om op terug te kijken.

LaFerrari prototype PS1 – 2014

De Ferrari LaFerrari werd voor het eerst getoond in 2013 en dus was het anno 2014 al geen verrassing meer hoe de styling zou worden. Dat blijkt uit de derde van de vier Ferrari prototypes, wat eigenlijk niks anders is dan een LaFerrari met witte en zwarte stickers. Eigenlijk was hij al af in deze staat. Toch is er tussen onthulling en levering ook genoeg ruimte voor testwerk, waar dit prototype dan ook voor was.

Ferrari F12tdf prototype MP4 – 2014

Dat even wat betreft de LaFerrari, de vierde van de vier Ferrari prototypes is namelijk een F12. Een testauto voor de F12tdf die in 2015 onthuld werd, welteverstaan. Van buiten zou je zeggen dat dit al het eindproduct is. Toch was dit toen de auto nog in ontwikkeling was. De motorkap en de hele achterkant was van de reguliere F12, terwijl de opgevoerde motor, wielen, remmerij en voorbumper de uiteindelijke onderdelen van de F12tdf zijn. De ontwikkeling van de F12tdf was minder intens dan die van de LaFerrari. Om het even simpel te zeggen: de 6.5 liter V12 kreeg 780 pk in plaats van 730 en dit prototype moest alleen ervoor zorgen dat de auto niet bij elke bocht een ongeluk krijgt. Hij was in deze staat ook al bijna klaar, zeg maar.

Goed, dat is het viertal van de dag. Het gebeurt niet zo vaak dat Ferrari-mules en prototypes in de verkoop komen, dus sla je slag. Wat de prototypes moeten opleveren, wordt bekend bij de verkoop in augustus. Goedkope grapjes gaan het niet worden. De veilingen check je hier: LaFerrari 2011, LaFerrari 2012, LaFerrari 2014, F12tdf 2014.