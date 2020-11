Elon Musk is nu officieel rijker dan Bill Gates - Autoblog.nl

The sky is the limit voor Elon Musk. Oh nee, wacht…

Wie ‘rijkste man ter wereld’ zegt, zegt Bill Gates. Hij is inmiddels al weer een paar jaar rijkste man af en in 2008 en de periode 2010 tot 2013 stond er ook iemand anders bovenaan het lijstje. Desondanks is Bill Gates iemand die nog altijd sterk geassocieerd wordt met deze fortuinlijke positie. Degenen die denken dat hij nog altijd de rijkste is, zitten er ook niet heel ver naast. Bill Gates staat nog altijd op een respectabele tweede plaats. Althans, dat was tot voor kort het geval. Er is nu namelijk een zekere Tesla CEO met de naam Elon Reeve Musk die de tweede plaats heeft geclaimd.

Billionaires Index

In augustus schreven we al dat Elon de vierde positie in had genomen op de Bloomberg Billionaires Index. Inmiddels is hij dus opgeklommen naar de tweede plaats. Dat betekent dat Elon Musk niet alleen Bill Gates – die overigens heel anders tegen corona aankijkt – het nakijken heeft gegeven, maar ook Bernard Arnault. Deze Fransoos is de grote man achter van LVMH, bekend van onder meer Louis Vuitton.

Vermogen

Wellicht vinden jullie het ook nog interessant om te lezen wat het vermogen van Elon Musk dan daadwerkelijk is. Dat zullen we jullie vertellen: de teller staat nu op $128 miljard. Als we dat even omrekenen naar euro’s komen we uit op €108 miljard. De enige man op aarde die een groter vermogen heeft is Jeff Bezos, met $182 miljard.

Groei

Aan het begin van het jaar was Elon Musk ook al in de index te vinden, maar een stuk lager. Hij stond toen nog op nummer 35. Zijn vermogen maakte een stormachtige groei door, want hij heeft er maar liefst $100 miljard bij gekregen. Geen enkele aardbewoner ging er in absolute bedragen zo hard op voorruit in 2020. Uiteraard is deze groei vooral op het conto te schrijven van de stijgende beurswaarde van Tesla. Het zal niemand ontgaan zijn dat de Tesla-koers dit jaar als een raket ging. De aandelen zijn bijna zes keer zoveel waard geworden dit jaar. Met een belang van 20% in Tesla plukt Elon Musk daar dus volop de vruchten van.

Foto: Steve Jurvetson