Sportcoupé voor 30 mille: welke? Autoblog advies! - Autoblog.nl

Nog best een lastige, de categorie sportcoupé voor 30 mille. Bijna tafellaken en servet.

Het geven van adviezen voor deze Autoblog-rubriek blijft een groots genoegen. Met het budget van een ander op zoek naar een leuke auto gaan. Het blijft leuk. In sommige gevallen is het interessant, omdat je zelf niet zo snel in die situatie terecht komt.

En soms is het gewoon puur plezier, zoals vandaag. Het betreft namelijk een aanvraag van Autoblog-lezer. Hij heeft op dit moment een Mercedes-Benz E220 CDI Coupé, de C207. Een geweldige auto, maar hij is inmiddels op zoek naar wat anders. Dat laatste komt wel vaker voor in deze rubriek. Voor de E-Klasse coupé had hij een SLK en eigenlijk wil hij weer een kleinere en sportievere auto. Ondanks de coupé-lijnen van de E-Klasse, is er niets sportiefs aan.

Zelf zit hij te kijken naar een Porsche Cayman. Maar Kim vraagt zich af of dat wel verstandig is. In het budget (zo rond de 30 mille) is er namelijk niets te vinden bij een Porsche-dealer. Daarvoor moet je terecht bij een particulier of specialist. Is dat wel verstandig? En hoe zit het met onderhoud. Porsche is net even een stap hoger in prijs dan Mercedes. Of valt dat mee? En wat valt er nog meer in een soortgelijk budget?

Dit zijn de wensen en eisen voor de sportcoupé voor 30 mille:

Huidige auto / vorige auto’s: Mercedes E220 CDI Coupé / SLK Koop / lease: Kopen Budget: 25.000 tot 30.000 Jaarkilometrage +\- 25.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Wil een sportievere auto Gezinssamenstelling Alleen wonend Voorkeursmodellen Porsche, Mercedes, BMW No go geen

Porsche Cayman (987)

€ 29.500

2010

110.000 km

Tja, als je een Cayman wil dan moet je een Cayman kopen. Zo simpel is het eigenlijk. De Cayman werd door Porsche aanvankelijk boven de Boxster gepositioneerd. In vergelijking met een Boxster heeft de Cayman iets meer vermogen, iets meer koppel, een iets lager gewicht en een stijvere carrosserie. In het budget kun je diverse kanten op. Voor 25 mille staan er exemplaren bij een partculier, voor 5 mille meer vind je ze bij occasion-garages. Als het niet per sé een ’Cayman S’ hoeft te zijn, de Cayman 2.9 (987C) van na de facelift begint ook binnen het budget te komen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen heb je die ’S’ niet nodig: ja, hij is sneller en spectaculairder, maar ook de gewone Cayman zonder ’S’ heeft een fabelachtige wegligging, geweldig klinkende zescilinder en die fijne besturing. Wat dat betreft misschien wel de betere sportcoupé voor 30 mille. De Cayman deelt veel 911-onderdelen en dat zie je ook in het onderhoud terugkomen.

Dat onderhoud is relatief prijzig (ten opzichte van het prestatieniveau al helemaal). Wel zijn het relatief waardevaste auto’s, zeker als je ze goed onderhoudt. Dus het geld wat Normal gesproken naar afschrijving gaat, komt nu bij e garage terecht. Er zijn een hele hoop Porsche specialisten die aanzienlijk goedkoper zijn dan de officiële Porsche garages.

Nissan 370Z GT Edition (Z34)

€ 28.950

2012

75.000 km

Als je bang bent voor dure reparaties en hoge onderhoudskosten, dan kan het ook lonen om eens naar een Nissan 370Z te kijken. Die vind je in het budget met gemak bij een Nissan-dealer. In veel gevallen zit er nog behoorlijk lang garantie op. Qua onderhoud is het een Nissan. Natuurlijk, het zal wel duurder zijn dan een Qashqai, Cashcow of Kumquat, maar in vergelijking met de Cayman is het spotgoedkoop.

Qua prestaties komen ze dicht bij elkaar in de buurt. De 370Z is iets meer een ongelikte beer, terwijl de Cayman een precizie instrument is. Met beide valt lol te beleven. Qua aftermarket is er enorm veel voor de 370Z te vinden, zowel via Nissan, Nismo, Autech of de vele, vele onafhankelijke tuners. Van subtiel dik tot ultiem driftmonster, je kan er alles van maken. Standaard is de auto overigens voldoende leuk. Eigenlijk is dít de standaard als je een leuke sportcoupé voor 30 mille zoekt. Check ons Nissan 370Z aankoopadvies-video voor de aandachtspunten.

Chevrolet Camaro SS

€ 31.500

2012

50.000 km

Aanvankelijk wilden we de Ford Mustang even tippen. Dat is overigens nog steeds mogelijk. Voor 30 mille kun je echt een leuk exemplaar vinden. Toch doen we ditmaal de Chevrolet Camaro. Waarom? Het is een iets betere auto, namelijk. Het chassis is van een Holden Commodore SS en dat is weliswaar niet zo geraffineerd als dat van een M5, maar het is een stuk beter dan het antieke chassis van de Ford Mustang. De motor van de Camaro is véél beter. De 300 pk sterke V6 is verrassend goed: klinkt goed in de toeren en klinkt voor zijn soort niet eens verkeerd.

Maar je moet voor de V8 gaan. De LS3 is namelijk perfect: alleen al voor de soundtrack. De motor is ook (véél) betrouwbaarder dan die van de Cayman naast het feit dat de V8 ook nog eens lichter en krachtiger is. In tegenstelling tot de vorige generatie Mustang, is deze Camaro daadwerkelijk officieel in Nederland geleverd. De exemplaren in het budget zijn overigens allemaal US-imports, maar dat mag de pret niet drukken. Onderdelen (die grtoendeels identiek zijn), zijn in Nederland goed te vinden bij de specialisten.

Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R171)

€ 32.950

2005

90.000 km

Eigenlijk is het bet vreemd dat we niet elke maand een artikeltje maken over deze auto. Het is namelijk een absolute heldenwagen. Het voordeel is dat je eigenlijk twee auto’s in een hebt. Als je er normaal mee rijdt is het een prima roadster voor 30 mille (het is alleen geen coupé), net zoals de SLK die de aanvrager eerst reed. De automaat is een prima functionerend exemplaar met zeven voorwaartse verzetten (en twee achterwaarts). Je kan de motor gebruiken als een diesel, door laag in de toeren lekker met het verkeer mee te kabbelen.

Maar als je wilt kun je de sluizen open zetten. Als alle acht cilinders op volle kracht stampen, wordt je getrakteerd op een welhaast Amerikaans klinkende soundtrack. In een klein cabriootje. In nederland is het aanbod vrij schaars. Wel staat de 5.4 V8 bekend als behoorlijk betrouwbaar (véél beter dan de latere 6.2 V8 uit andere Mercedessen). De SLK55 is absoluut sportief afgestemd: veel beter dan de voorgaande generatie. Wederom, de Cayman is wel preciezer en directer. De Porsche is een samuraizwaard, de SLK is grindtegel in je gzicht. Net zo effectief, alleen minder subtiel.

BMW M235i (F22)

€ 31.500

2014

50.000 km

OK, de BMW M235i is niet eigenlijk een sportcoupé voor 30 , maar een sportief ingestelde tweedeurs sedan die je voor hetzelfde bedrag kunt vinden. Er is ook niets dat de M235i wél kan de de M135i (waar de M235i Coupé is gebaseerd) niét. Maar dat maakt niet uit, de 2 Serie Coupé ziet er net even wat smakelijker uit dan de 1 Serie. Het recept is verder vrij simpel doch erg goed: een zes-in-lijn met 326 pk en 450 Nm. Het is een van de lekkerste motoren van het afgelopen decenium: krachtig, een fraai geluid, veel power boven in, veel koppel onderin en relatief zuinig. Lees hier de M235i-rijtest.

Let er wel goed op dat je de M235i in diverse smaakjes hebt. De meest pure, dat is meteen ook de leukste. Namelijk een coupé met achterwielaandrijving en handbak. Maar een cabrio met vierwielaandrijving (xDrive) en automaat waren ook mogelijk. Qua prijs begint de auto richting de 30 mille te komen, de exemplaren die wij vonden zaten er nét boven. Wel even zo snel mogelijk naar Hardeman Motorsport om een OS Giken diff te monteren, want dat heeft de auto écht nodig.

Audi TT RS Coupé (8J)

€ 29.950

2010

110.000 km

We hebben ook een verstandige auto voor je: de Audi TT-RS. In tegenstelling tot de Porsche Cayman is de Audi TT helemaal niet een volbloed sportwagen. Sterker nog de basisrchitectuur is identiek aan die van andere VW-producten. Dit heeft ook een paar voordelen: het onderhoud is goedkoper dan bij een Porsche, alhoewel het verschil niet zo groot is als je wellicht hoopt. Het is vooral een foolproof-auto die altijd bloedje-snel is. Je richt de TT RS waar je ‘m hebben wilt, en met het gaspedaal lanceer je ernaar toe. Het is ook de makkelijkste auto om snoeihard mee te gaan.

Het interieur is erg fraai. Je heel erg laag en geborgen, dankzij de hoge raamlijn en lage daklijn. Het is typisch zo’n auto waar de eigenaren helemaal lyrisch over zijn. Logisch, want het geluid is overigens zeer aanstekelijk: zowel onderin als bovenin klinkt de TT RS geweldig. Nadeel: het is een sportcoupé voor 30 mille, maar héél veel vind je niet onder de 30.000 euro. Diverse exemplaren zijn getuned, zolang het maar goed gedaan is, is dat geen probleem. In Duitsland zijn er voldoende originele exemplaren te vinden

YOLO: Lotus Europa S (Type 121)

€ 30.000

2005

80.000 km

Aanvankelijk wilden we een TVR Tuscan nomineren. Heel veel meer Yolo wordt het niet als je een sportcoupé voor 30 mille zoekt. Technisch gezien zijn het Targa’s, overigens. Trouwens, als je het over de Tuscan hebt, heb je het over ‘technisch’ gezien. De auto is namelijk notoir onbetrouwbaar. Nu zijn er enorm veel liefhebbers in Engeland die diverse modificaties hebben. Een van de meest effectieve modificaties is het zescilinder-lijnblok vervangen door een LS3-V8 uit de Camaro van hierboven.

Maar nee, we doen de meest sportieve auto met enigszins betroubware techniek. De Lotus Europa S kun je namelijk het beste zien als een Opel Speedster Turbo met chique logo en luxere aankleding. Het zijn overigens nog altijd bovengemiddeld sportieve auto’s. De motor is niet zo exotisch als de rest van de auto. Dankzij het lage gewicht is de wegenbelasting een lachtertje. Nadeel: ze zijn bijna niet te vinden in Nederland. Of in Europa, overigens. Maar voor 25 tot 30 mille moet je er eentje kunnen opsporen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto.