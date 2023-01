Deze toffe EV heeft een range van 1.032 km

Wie had dat gedacht. Anno 2023kun je met deze toffe EV gewoon 1.032 op één lading halen!

In heel korte tijd komen er een hoop nieuwe merken bij. In veel gevallen gaat het niet geheel ontoevallig om Chinese merken van elektrische auto’s. Althans, de auto’s die ze bij ons gaan verkopen zijn elektrisch. Zo kun je de MG ZS in China krijgen met een verbrandingsmotor en is het in ons land altijd een EV.

Ondanks dat er veel modellen nu ook naar Europa komen, is dat zeker niet met alle auto’s het geval en dat is in dit geval heel erg zonde, want deze toffe EV mag van ons absoluut naar ons land komen.

Zeekr 01

Wat is het? Een ‘Zeekr’. We hebben al eens eerder over deze auto geschreven. Zeekr is een premium-merk van Geely. Het behoort dus tot dezelfde groep als Lotus, Geely, Polestar, Lynk & Co en Volvo. De 001 doet ons iets denken aan een soort Porsche Taycan Sport Turismo-concurrent.

Vorig jaar kwam de auto op de markt, maar voor nu is er een nieuwe versie. De batterij is het meest bijzonder daaraan. Kijk, standaard heeft de Zeekr 001 een accupakket van 86 kWh of 100 kWh. In dit geval heeft deze topversie nu ‘Kirin’-batterij. Deze heeft een accucapaciteit van (ga er maar eventjes goed voor zitten) 140 kW.

140!! Je kan kiezen of je deze versie (de naam ervan wordt ons onthouden) met vierwielaandrijving (middels twee motoren) of achterwielaandrijving. Die eerste heeft in totaal 544 pk, de tweede 272 pk.

Toffe EV in het oranje!

Als je kiest voor de laatste, dan heb je de grootst mogelijke actieradius. Volgens Zeekr kun je zeker 1.032 km halen op één accu, volgens de CLTC-meetmethode. Nu moeten wij erbij zeggen dat die opgaven vaak erg optimistisch zijn, net als onze oude NEDC–methode (die ze in China ook erg lang hebben toegepast).

Er zijn drie nieuwe kleuren beschikbaar: Polar Night Black (meh), Extreme Blue (nice) en Yu Guang Orange (heel tof!). Verder lijkt alles hetzelfde te zijn met het model dat wij al eerder lieten zien. Zeekr gaat slechts 1.000 exemplaren bouwen van deze toffe EV met 1.032 km aan actieradius.

De auto is nu nog voor China bedoeld, maar men bevestigt dat komst naar Europa zeker is. In dit geval moet het wel raar lopen dat ze Nederland overslaan, waar elektrisch rijden omarmd wordt (zij het niet innig als in Noorwegen).

