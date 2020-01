‘Tesla Model Y wordt eerder geleverd dan verwacht’

Elon Musk maakt haast met de Model Y.





Waar de leveringen van de Model 3 onlangs vertraging opliepen, lijkt bij de Model Y het tegendeel het geval te zijn. Volgens de laatste berichten vanuit Tesla zou de levering pas in het tweede halfjaar beginnen. Nu zijn er echter sterke geruchten dat dit op veel kortere termijn gaat gebeuren.

Tesla heeft geen officiĆ«le update gegeven, maar uit berichten op social media blijkt dat de Model Y’s waarschijnlijk sneller geleverd gaan worden dan verwacht. Een Amerikaanse klant meldt op Reddit dat hij van Tesla de mededeling heeft gekregen dat zijn Model Y binnen twee maanden geleverd wordt. Het gaat om een Long Range AWD-uitvoering. De Performance zou al in februari geleverd worden aan de eerste klanten.

Verder meldt iemand op Twitter dat een Tesla-medewerker heeft bevestigd dat de leveringen zelfs al over twee weken beginnen. Het lijkt er daarmee dus op dat Tesla flink voorloopt op het schema.

Het gaat hier wel over Amerikaanse Model Y’s. Hoeveel geduld we in Europa moeten hebben is dus nog even afwachten. In Europa gebouwde Tesla’s zullen pas volgend jaar van de band rollen. Dan begint namelijk de productie in de Duitse Gigafactory. Als de productie in de VS echter goed op stoom is, kunnen we wellicht al voor die tijd exemplaren van Elon’s nieuwste model van Amerikaanse bodem krijgen.