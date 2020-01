Exclusief: dit kosten de BMW X5M en X6M

Wat betaal je voor een mastodont met 625 pk?





In oktober knalde BMW de nieuwe X5 M en X6 M de wereld in. Het is niet meer dan logisch dat BMW deze twee modelvarianten een nieuwe generatie geeft, want zowel SUV’s als M-modellen zijn tegenwoordig mateloos populair. Wat deze dikke BMW’s moesten kosten in Nederland was nog niet bekend, maar dankzij de welbekende man in de regenjas kunnen we dit nu exclusief melden.

Zowel de X5 M als de X6 M zijn er in twee varianten: de ‘normale’ M en de M Competition. Aan de X5 M hangt een prijskaartje van €200.796. Voor de X5 M Competition betaal je €216.416. Als je een lagere daklijn wil, zul je extra moeten betalen. De X6 M kost namelijk €203.216, of €218.236 in Competition-uitvoering. De modellen zullen vanaf 2 mei 2020 in de showroom staan.

Volgens de informatie die we nu hebben zal de prijs van de X5 M vanaf april stijgen naar €202.916, want vreemd genoeg stijgt de CO2 uitstoot vanaf april . De prijzen van de X5 M Competition, X6 M en X6 M Competition blijven wel gelijk.

Wat krijg je voor deze bedragen? In een standaard X5 of X6 M heb je een 4.4-liter V8 met maar liefst 600 pk en 750 Nm koppel tot je beschikking. Neem je de Competition, dan krijg je er nog eens 25 pk bij. Daarnaast heeft de Competition standaard 20 inch velgen voor en 21 inch achter en een Track-modus.

Hoe verhouden de BMW’s zich qua prijs tot de concurrentie? De kersverse RS Q8 die eveneens over 600 pk beschikt, is een fractie goedkoper, met €199.700. Mercedes kwam onlangs met de vernieuwde GLE 63 (S), maar die is nog niet geprijst. Qua vermogen moet deze in ieder geval zijn meerdere erkennen in de BMW’s, met standaard 571 pk en in S-uitvoering 612 pk.

De directe concurrent van de X6, de GLE Coupé, is nog niet gefacelift en staat nog gewoon in de prijslijsten. De standaard GLE met 558 pk kost €183.600 en de S met 585 pk kost €218.865. De prijs per pk-verhouding valt bij de X6 M dus iets gunstiger uit.