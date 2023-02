BMW specialist doet Seat met Audi motor

Een lekkere mond voel, maar het is waar dat een voormalig BMW specialist zich buigt over iets dat in feite een Seat is.

Kennen jullie Manhart nog? Dit was vroeger een BMW-specialist die de meest bijzonder creaties maakte. Ze deden in principe alles, zolang je maar de portemonnee trok. Een BMW M3 Touring met V8? Geen probleem. Een BMW Z4 met V10? Deden ze ook voor je. Tegenwoordig gaan ze met hun producten meer de breedte in dan de diepte. Dus meer auto’s die ze onder handen nemen, maar minder upgrades per auto’s.

Vandaag maken ze het extra bont door een Cupra onder handen te nemen. Een Cupra! Je weet wel, het submerk van Seat dat hard op weg is populairder dan Seat te worden.

De auto in kwestie is de Cupra Formentor, de eerste Cupra waar geen Seat-variant is. Het is echter gewoon een auto die in het Spaanse Martorell van de band loopt (inderdaad, de Seat-fabriek).

Ter referentie, zó ziet de VZ5 er standaard uit.

CP500 van BMW specialist

De naam van de auto is de Manhart CP500. De basis is de ontiegelijk lekkere VZ5-uitvoering. Dit is de versie met de vijfcilinder motor. Daarvoor hebben de dames en heren van Manhart een Stage 1-programma gemaakt. Wees een echte kerel en spreek dat uit als ‘ Staasshje 1’.

Het blijkt dat de Formentor VZ5 behoorlijk vatbaar is voor tuning. Want met enkel en alleen de MHtronik externe ECU stijgt het vermogen van 390 pk naar 490 pk. het koppel stijgt ook: van 500 Nm naar 630 Nm.

Om te zorgen dat je de vijfcilinder beter hoort, kun je kiezen uit twee soorten uitdempers. In beide gevallen zit er een klep in de uitlaat, zodat je het ook ‘uit’ kan zetten. je kunt kiezen uit twee ovalen pijpen, of twee dubbele diagonaal geplaatste pijpen a-la Lexus IS-F:

Uiterlijk plus Staasshje 2

Voor een betere stance zijn er nieuwe wielen en is de Formentor verlaagd. Dat hebben ze gedaan met een setje H&R verlagingsveren. De dempers worden daar niet op aangepast, dus even uitkijken dat je niet bij elke bocht vol in de bumpstops zit.

De wielen zijn ook anders. Er is gekozen voor ‘Concave One’-velgen in de maat 20 inch. Oh, en uiteraard ontbreekt de Manhart-stickers in het goud niet.

De auto is in dit geval een ‘development vehicle’. Dat betekent dat ze er meer upgrades mee gaan uitvoeren. Sterker nog, Manhart kondigt al een Stage 2 aan met intercooler, aangepaste luchtinlaat en ‘echte’ ECU-upgrade. Er zit dus (veel) meer potentie in die vijfpitter!

Geen video ID ingesteld.

Meer lezen? Dit zijn de tofste Cupra-modellen door de jaren heen!