Betaal 90 mille voor een Testarossa met 2.9 motor

Kom je toch 2.000 cc te kort? Gelukkig heeft deze auto twee verrassingen in de aanbieding!

Afgelopen week passeerden een hoop Ferrari’s de revue. Twaalfcilinder raspaarden met een open dak. Ondanks de behoorlijke populariteit van de Testarossa destijds, was het opvallend dat er geen cabriolet versie van was. Slechts eentje is er gebouwd, speciaal voor Gianni Agnelli, de grote baas van Fiat.

Wat we ook nooit hebben gezien is een Testarossa voor vier personen. Alle Testarossa’s zijn strikt tweezitters. Maar wat moet je doen als je heel erg graag de looks wil van een Testarossa, maar wél met vier man op stap wil kunnen gaan?

Dan is er nu een oplossing. De vraag is namelijk al eens eerder gesteld. Destijds was het bij Ferrari niet mogelijk, dus dan moet je zelf aan de slag gaan. Gelukkig had Ferrari in die periode wel een vierzits coupé in het gamma in de vorm van de Mondial.

Wat ze hebben gedaan is eigenlijk heel erg logisch: pak een Mondial en pas hem dermate aan dat het lijkt op een Testarossa. Dat is precies wat er met deze auto gebeurd is. Of je het resultaat fraai vindt of niet, het is in elk geval heel erg origineel. Daarbij is er ook duidelijk veel tijd in gestoken, alhoewel die badges niet hadden gehoeven.

Het enige nadeeltje is dat het een Mondial is en blijft. Ondanks de V12 badge (die van een Mercedes S-Klasse afkomstig lijkt te zijn), huist er een 2.9 achtcilinder onder de motorkap. Deze leverde toen ‘ie nieuw was 240 pk, dus je komt 150 Cavalino’s tekort ten opzichte van de auto die je aan het imiteren bent. Kopen? Dat is mogelijk, maar je moet wel 90 mille meenemen, alhoewel bieden van 80.000 euro mogelijk is. Let wel: het is een echte Ferrari, géén Pontiac Fiero. De advertentie check je hier.