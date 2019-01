Tesla ontslaat deel van personeel

CEO Elon Musk gaat niet alleen bij SpaceX ontslagen uitdelen.

Vorige week werd bekend dat Elon Musk een deel van het personeel ging ontslaan bij SpaceX. In totaal moesten 600 mensen het veld ruimen, wat neerkomt op zo’n 10 procent van alle medewerkers bij SpaceX. Nu blijkt dat het ruimtevaartbedrijf niet de enige firma is waar Elon Musk kritisch door de personeelslijst aan het bladeren is. Ook zijn Tesla moet eraan geloven.

Uit een e-mail aan het personeel is duidelijk geworden dat meer dan 3.000 Tesla-medewerkers zijn of haar baan gaan verliezen. Dat komt neer op 7 procent van al het personeel. Het zijn meer ontslagen in vergelijking met SpaceX, maar bij Tesla werken dan ook meer dan het vijfvoudige aan mensen. Musk doet dit in het kader van kostenbesparingen en reorganisaties. De e-mail heeft Tesla ook gepubliceerd op de site van het merk.

Tesla pakte vorig jaar winsten, maar moet concessies maken binnen Tesla om gezond door te kunnen groeien. Met de ontslagen hoopt Musk de Model 3 goedkoper te kunnen leveren. In de e-mail aan het personeel stelt Musk dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Ook wil de CEO de productie van de Model 3 verder opschroeven en verbeteringen doorvoeren aan het productieproces.

Tesla verwacht een kleine winst in dit kwartaal te behalen. Het vierde kwartaal van 2018 was minder winstgevend in vergelijking met het derde kwartaal van 2018. Het is sowieso een belangrijk kwartaal voor Tesla, want eindelijk gaan de Europese leveringen van de Model 3 van start.

Foto: Model 3 via @stephane8200 op Autojunk