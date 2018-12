Tesla owneert eerste elektrische 24-uurs race ooit

Elon mag trots zijn.

Ja, 24 uur lang naar wind- en bandengeruis luisteren met hier en daar een vleugje gezoem, je moet er maar zin in hebben. Toch was het eerder deze maand zover op Oschersleben: de eerste officiële 24-uurs race exclusief voor EV’s werd verreden in het kader van de ecoGP series. Aan de start verscheen een gemêleerd gezelschap van auto’s, onder andere van de merken Tesla, Renault, Hyundai, Kia, Smart, Nissan, Opel en BMW. In totaal bestond het veld uit dertig auto’s.

Over het algemeen is het gebrek aan racecraft dat EV’s etaleren een van de redenen dat petrolheads hun neus ophalen voor elektrogebakjes. Oké, het insta-koppel van zo’n elektromotor zorgt voor een enorm acceleratievermogen, maar vervolgens worden de batterijen vaak te warm en/of de accu’s pijlsnel leeg, zo luidt de kritiek. De eerste 24-uurs race kon dit verhaal niet geheel ontkrachten, want de meeste teams kozen voor een strategie om niet alleen de snelheid, maar vooral ook de range te optimaliseren.

Uiteindelijk ging een originele Tesla Roadster (aankoopadvies) met de hoogste eer strijken. De auto die destijds geridiculiseerd werd door TopGear vanwege een gebrek aan circuit-kwaliteiten haalde op deze manier dus een keiharde revanche. Op zich natuurlijk niet echt een wonder gezien de Lotus-genen van de auto. De winnaar legde 495 rondjes af op het 3,667 kilometer lange circuit. Een snelle rekensom leert dat de gemiddelde snelheid dus ongeveer 75 kilometer per uur moet zijn geweest inclusief pitstops en dergelijke. Een Hyundai Kona werd tweede op negen ronden afstand. Volgend jaar krijgt de concurrentie een nieuwe kans om Tesla te verslaan.