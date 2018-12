Dit klassieke scheurbakje kost je een nieuwe Up!!

Wat zou jij liever hebben?

Precies ja. Als er een ding is wat de Fransen goed kunnen op het gebied van auto’s is het wel kleine, geinige auto’s bouwen. De basisversies zijn vaak al best oké, maar echt gaaf wordt het als ze er ook nog wat sportiefs van maken. Voor bleppers met enorm grote motoren kon je de afgelopen decennia niet echt terecht bij de baguettes, maar om een hatchbackje snel te maken heb je niet per se heel veel cc’s nodig. Zo lang het ding maar niet al te zwaar is en een beetje lekker de hoek omgaat kan je met een vierpittertje ook al veel lol hebben.

Renault maakt volgens dit recept al jaren epische scheurijzertjes, zoals de Clio Renault Sport 182 Trophy die collega @willeme je gisteren nog voorschotelde. Boven deze 182 stond natuurlijk nog de Clio V6, wat aan de ene kant een geweldig ding is in al zijn bizarheid, maar onder de streep waarschijnlijk niet zo’n uitgebalanceerd apparaat is als de ‘182’. Als RWD-liefhebber doet het me pijn dat te moeten toegeven, maar there you go.

Min of meer hetzelfde speelde ook al bij de voorvader van de Clio, namelijk de Renault 5. Je had de geweldige R5 met turbotor op de plek van de achterbank in combinatie met RWD. De uitgeklopte wielkasten, de race-historie en ‘tricky’ rij-eigenschappen maken deze auto vandaag de dag -terecht- tot een dure klassieker. Maar een trapje lager had je misschien wel net zo’n lekkere R5 met een turbotor voorin de neus en FWD. Oké, het is allemaal wat minder exotisch, maar je kon wel gewoon je enfants achterin vervoeren. En als ze al wat ouder waren kon je ze zelfs zonder al te grote angst de sleutels toevertrouwen, mits je een beetje een toffe ouder was.

Voordeel van deze Renault 5 Alpine Turbo: ze zijn (zeker vandaag de dag) exponentieel veel goedkoper dan een Renault 5 Turbo (2) zonder Alpine in de naam. Dit extreem verse exemplaar met een ton op de klok uit 1983 doet je bijvoorbeeld 13.500 Euro. Geen geld. De 1.4 vierpitter met Garrett T3 turbo verleent de auto 110 pk en catapulteert ‘m in 8,7 seconden naar de honderd. Je komt dus prima mee met al het leasespul dat in Nederland rondrijd en waarschijnlijk gaat het gevoelsmatig allemaal nog een stuk sneller. En kijk even naar die striping, dat wil toch iedereen.