Lijst: deze modelnamen maken een comeback in 2019*

*of 2018…of potentieel 2020…of misschien voor 2022.

Nu het jaar op zijn eind loopt is het tijd om eens te kijken of er volgend jaar ook nog wat mooi nieuw blik op ons wacht. Want zoals het artikel over BMW en Mercedes van vanmiddag al een beetje aanstipte: het zijn roerige dagen in autoland. Waar blijft de echte liefhebber in dat hele verhaal? Gelukkig staan er toch wel weer een paar (potentieel) lekkere bakken te trappelen in de coulissen en opvallend daaraan is dat een aantal van hen een legendarische naamplaatje uit het verleden meekrijgen. Je begrijpt: tijd voor een lijstje!

De BMW 8-serie



Toegegeven, de eerste nieuwe 8-series rollen al over de straten, maar de grote massa moet nog uitgeleverd worden. Het motorenpalet wordt ongetwijfeld nog flink uitgebreid, de M8 moet nog verschijnen en daarnaast komen er ook nog een cabrio en een gran coupe. Op de redactie zijn we het er eigenlijk wel over eens dat de nieuwe 6-ser…excuus 8-serie niet zo episch is als diens naamgenoot die een commerciële flop werd in de jaren ’90. Over het uiterlijk zijn de meesten gematigd positief, hoewel ikzelf liever had gezien dat BMW de Polestar 1 had gemaakt met een BMW-front.

Ford Bronco



Collega @willeme stipte het vanochtend al aan; de O.J.-mobiel komt eindelijk terug! The juice is loose! De naam van de heerlijk ouderwets aandoende SUV van Ford werd jarenlang in de ban gedaan, maar inmiddels acht de blauwe ovaal de tijd rijp voor een comeback. Hopelijk krijgt de Bronco de G-klasse behandeling en maken ze er niet een slap aftreksel van op basis van een van de vele andere SUV’s in het gamma. De laatste plaatjes van concepten waren wat dat betreft redelijk positief.

Jeep Gladiator



Een in Europa wat minder bekende auto dan de rest uit deze lijst, maar in ‘Murica was de Gladiator (kennelijk) een begrip van 1962 tot 1988. De Galdiator, vernoemd naar Russell Crowe, is simpel gezegd de pickup versie van de Jeep Wrangler met keuze uit een 3.6 V6 op benzine of 3.0 liter V6 diesel onder de traditioneel gevormde kap. Totaal ongeschikt voor het Nederlandse (belasting)klimaat dus, maar wel lekker.

Land Rover Defender



De vorige generatie Defender kwam in 1948 op de markt en stierf enkele jaren geleden met horten en stoten een langzame dood. Maar zo’n kostbare badge kan je natuurlijk niet in de mottenballen laten liggen, dus komt er spoedig een nieuwe Defender op de markt. De laatste geruchten zeggen dat het pas in 2020 zover is, maar we vermoeden stiekem eind volgend jaar al wel een glimp op te vangen van het nieuwe model. Net als bij de Bronco hopen we dat Land Rover goed heeft gekeken naar wat Mercedes heeft gedaan met de G-klasse. Op die manier kan de Defender dan wél inzetbaar worden op de snelweg zonder dat je arm er na 50 kilometer afvalt, maar tegelijkertijd zijn unieke look en feel binnen het Land Rover-gamma houden. Want laten we eerlijk zijn: de rest is een beetje zes van het een, een half dozijn van het ander.

Toyota Camry



Een evergreen in andere windstreken, maar in onze contreien was de automotieve equivalent van lidocaïne uit de schappen gehaald door Toyota. De Japanners probeerden jarenlang met de op Europese leest geschoeide Avensis potten te breken in het D-segment, maar deden dat met steeds minder succes. Het niet-premium D-segment sterft immers langzaam uit doordat iedereen premium wil rijden en de opkomst van SUV’s. Om de leegte die voor enkelen zal ontstaan door het wegvallen van de Avensis te vullen, heeft Toyota besloten gewoon maar weer de Camry te herintroduceren. Als non-premium voorwielaangedreven D/E segmenter heeft deze het rijk alleen. Puur op basis van specs zou je ‘m kunnen cross-shoppen met een basisversie van de Audi A6. Maar vrijwel niemand zal dat (helaas) daadwerkelijk doen. Desalniettemin tof dat de grote sloep weer (heel lang) in de showroom zal staan.

Toyota Supra



Nog zo’n 90s legende die een comeback maakt. De Toyota Supra, bekend uit onder andere The Fast and The Furious, is altijd een van mijn favoriete rijstmobielen geweest. Misschien niet verrassend, want de basisfeiten zijn verdacht BMW-esque: zes-in-lijn, RWD. De nieuwe Supra is nóg BMW-esqueër, want zoals iedereen inmiddels weet is de auto het broertje van de Z4. Onder de kap huist dan ook geen 2JZ meer, maar een zes-in-lijn uit Beieren. Ook geen straf. Tevens bestaat er een goede kans dat de auto mooier zal zijn dan de cab forward puinhoop die BMW van de Z4 gemaakt heeft. Dankzij de CO2-tax nonsense zal de Supra geen koopje worden, maar wij kijken er desalniettemin vast naar uit.



Last but not least: de Alfa Romeo GTV én 8C



Kom op Alfa, je kan het. Doe het nou gewoon. Het maakt niet eens uit dat ‘Torque Vectoring’ buiten de lijntjes van de tabel staat.