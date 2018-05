96-jarige racer verruilt klassieker voor Tesla Model 3

Nooit te oud om te genieten.

Alle drama rondom Tesla doet je wel eens vergeten dat het aan het einde van de dag niet meer dan een autofabrikant is, waarvan de producten dagelijks met groot plezier door de klanten worden gebruikt. Nota bene door mensen uit allerlei verschillende richtingen van het leven. In de Verenigde Staten kwam recentelijk een bijzonder verhaal naar boven, toen de 96-jarige Walt Mordenti in het nieuws kwam.

Mordenti heeft, dankzij zijn 96 jaar op deze aardkloot, meer dan genoeg tijd gehad om zijn leven te vullen met plezier. Echter begon het niet direct op die manier, daar hij als 14-jarige knul al moest gaan werken om zijn familie uit de brand te helpen. Mordenti had het geluk terecht te kunnen bij een garage, waar hij de fijne kneepjes leerde over het herstellen en werken van en aan auto’s. Hier ontstond zijn liefde voor alles dat zich op vier wielen bewoog.

Na de oorlog, in 1948, kocht hij zijn eerste raceauto: een Kurtis Kraft midget racer met een Ford V8-60 voorin. Hiermee begon zijn nederige carrière als autocoureur. Hoewel Mordenti niet onaardig kon sturen, blonk hij vooral uit in het fixen en verbeteren van zijn eigen wagens. Wanneer de Amerikaan deelnam aan een race, was dit veelal in zijn eentje. De Amerikaan was een ware kameleon en fungeerde als pit crew, eigenaar, mechanicus, coureur en nam zelfs het transport op zich. In diezelfde tijd begon hij ook met het sleutelen aan Hudsons, auto’s waarin hij later ook zou racen. Door de jaren heen raakte Mordenti steeds nauwer verbonden met de oer-Amerikaanse klassiekers. Het is dan ook niet vreemd om te zien dat Mordenti jaren later bijna twintig road trips ondernam met zijn vrouw, in hun geliefde ’53 Hudson Hornet.

Echter komt aan alles een einde, zo ondervond Mordenti vorig jaar. Nadat zijn vrouw in maart op 94-jarige leeftijd overleed, besloot hij de Hornet in november te verkopen. Hij zou de wagen na haar overlijden naar eigen zeggen niet meer kunnen besturen. Nog geen maand later rolde zijn Tesla Model 3 uit de fabriek. (Bron: EVANNEX)